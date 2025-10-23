Calendarul alegerilor pentru Primăria Capitalei: campania electorală începe pe 22 noiembrie

Guvernul adoptă astăzi, în ședință, hotărârea privind calendarul alegerilor din Capitală. Depunerea candidaturilor începe pe 12 noiembrie, iar campania electorală va debuta pe 22 noiembrie, urmând să se încheie pe 6 decembrie, la ora 7:00. Pe lângă București, vor avea loc alegeri și pentru președinția Consiliului Județean Buzău, precum și în alte 12 localități.

Bucureștenii vor merge la vot pe 7 decembrie 2025. Executivul adoptă azi, în ședință, Hotărârea de Guvern care stabilește data alegerilor pentru Primăria Capitalei. Pentru că sunt alegeri parțiale, campania electorală va fi mai scurtă, de 15 zile. Aceasta va începe pe 22 noiembrie și se va încheia pe 6 decembrie, la ora 07:00.

Coaliția a agreat ca fiecare partid să aibă candidați separați. Numele vehiculate până acum sunt Daniel Băluță din partea PSD și Ciprian Ciucu ori Stelian Bujduveanu din partea PNL. USR mizează pe Cătălin Drulă. Liderul PUSL București, Liviu Negoiță, și-a anunțat şi el candidatura. Influencerul Makaveli și Ana Ciceală de la SENS și-au anunțat și ei intenția de a candida.

Calendarul electoral decembrie 2025:

Articolul continuă după reclamă

3 noiembrie 2025: Aducerea la cunoștința publică a datei ședinței pentru tragerea la sorți a judecătorilor în birourile electorale județene (doar pentru județele Constanța și Maramureș).

12 noiembrie 2025: Începe perioada de depunere a candidaturilor pentru funcțiile de: Primar General al Municipiului București şi Președinte al Consiliului Județean Buzău

16 noiembrie 2025: Termenul-limită pentru înregistrarea alianțelor electorale.

17 noiembrie 2025: Încheierea perioadei de depunere a tuturor candidaturilor.

22 noiembrie 2025: Începe campania electorală (durată: 15 zile).

23 noiembrie 2025: Candidaturile rămân definitive.

2 decembrie 2025: Tipărirea buletinelor de vot.

6 decembrie 2025, ora 07:00: Încheierea campaniei electorale.

7 decembrie 2025: Ziua votului.

8 decembrie 2025, până la ora 21:00: Numărarea voturilor și predarea dosarelor cu rezultatele votării. Termen-limită pentru eventualele cereri de anulare a alegerilor.

21 decembrie 2025: Turul II al alegerilor (dacă este necesar), conform Legii 115/2015.

Documente: CALENDAR ALEGERI.pdf

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Mâncaţi zilnic 5 porţii de fructe și legume? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰