Cătălin Drulă intră în cursa pentru Primăria Capitalei. Nicușor Dan îi oferă sprijinul

Cătălin Drulă a declarat că intenţionează să candideze la Primăria Capitalei, precizând că beneficiază de sprijinul lui Nicuşor Dan. Scrutinul ar putea fi organizat în toamnă, informează Mediafax.

Declarațiile au fost făcute miercuri seara, la Digi 24.

El a mai spus că Nicușor Dan a făcut din București un proiect al carierei sale politice care este continuat din poziția de președinte al României.

"Sper să facem un parteneriat", a comentat Drulă.

Fostul lider USR a mai spus că partidele de dreapta ar trebui să aibă un candidat comun.

"Coaliția mi se pare mult, cred că ar trebui pe partea dreapta un candidat comun, știu ca Ilie Bolojan și Dominic Fritz își doresc treaba asta (...) Sunt discuții în curs și cu Ilie Bolojan și cu Nicușor Dan", a adăugat Cătălin Drulă.

Alegerile ar putea avea loc la toamnă.

"În noiembrie este discuția care a avut loc în coaliție", a precizat Cătălin Drulă.

