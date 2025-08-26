Preşedintele Nicuşor Dan a venit la Guvern, unde se discută în şedinţă Pachetul 2 de măsuri

Nicuşor Dan a venit azi la Palatul Victoria unde are loc şedinţa coaliţiei de guvernare de la 17:00 în care ar urma să fie finalizat pachetul doi de măsuri fiscale, au declarat surse politice pentru Observator. Preşedintele nu a stat la şedinţa coaliției, a vorbit doar cu premierul Ilie Bolojan și liderul PSD Sorin Grindeanu. Guvernul vrea să îşi asume răspunderea în Parlament pe Pachetul 2 săptămâna aceasta.

Preşedintele Nicuşor Dan a ajuns după ora 17:00 la Palatul Victoria unde a vorbit doar cu premierul Ilie Bolojan și liderul PSD Sorin Grindeanu. La Guvern au loc noi discuţii în coaliţie pe pachetul doi de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului.

O şedinţă a coaliţiei a avut loc şi luni seară, unde s-au agreat mai multe măsuri, însă au rămas unele restanţe legate de reforma administraţiei locale, dar şi unele măsuri fiscale.

Luni, după aproape patru ore de discuții, nu s-a ajuns la un acord final. Mai multe modificări au fost făcute și de această dată pe ultima sută de metri. Capitalul social va fi plătit diferențiat în funcție de cifra de afaceri a firmei, iar creșterea vârstei de pensionare pentru magistrați va fi făcută etapizat. În plus, va crește şi taxarea pentru profesiile independente. Și prevederea privind interzicerea cumulului pensie-salariu la stat a fost scoasă din Pachetul II, potrivit unor surse politice.

Premierul Ilie Bolojan vrea ca săptămâna aceasta să vină în faţa Parlamentului cu pachetul doi de măsuri fiscale, pentru angajarea răspunderii

