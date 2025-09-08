Premieră în politică: patru moţiuni împotriva guvernului Bolojan au fost dezbătute şi votate, ieri, în Parlament. Toate au picat, unele fiind votate chiar de mai puţini parlamentari decât au semnat iniţial pentru susţinerea lor. În timpul dezbaterii, Sorin Grindeanu l-a atacat pe premier, după ce acesta a sugerat că ar putea demisiona dacă nu are susţinere în coaliţie legată de reforme.

După mai bine de opt ore de dezbateri şi vot pentru fiecare moţiune, parlamentarii au respins cele patru iniţiative ale opoziţiei. Totul, după ce premierul Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea pe cinci proiecte de lege, parte din pachetul doi de măsuri fiscale. Opoziția le-a atacat pe cele care se referă la modificările din sănătate şi mediul de afaceri, restructurarea ASF, ANRE şi ANCOM şi reforma companiilor de stat şi restructurarea ASF, ANRE şi ANCOM.

"Nu faceți nicio reformă, doar vă jucați de-a reforma. Creșteți taxe și scădeți încasările la stat", a transmis, în plenul Parlamentului, George Simion, preşedintele AUR.

Partidele din Opoziţie nu au depus moţiune de cenzură şi nici nu vor ataca la CCR legea care va tăia pensiile magistraţilor, măsură contestată deja de Înalta Curte de Casaţie şi Jusiţie. "Am o rugăminte pentru colegii din opoziţie: nu mai blocaţi munca Guvernului cu moţiuni de tip Caţavencu în care primiţi să se se reviziuască dar doar în părţile neesenţiale. Obiecţile formulate par mai degrabă critici de dragul criticilor", a replicat premierul Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu, mesaj dur către partenerii de coaliţie

De la tribună, preşedintele interimar al PSD a avut un mesaj dur către partenerii de coaliţie după ce Ilie Bolojan a ameninţat de mai multe ori cu demisia dacă reformele nu trec de Parlament. Nemulţumit se declară şi liderul UDMR. "România nu are nevoie de austeritate extremă. Nu putem trece cu buldozerul peste țară, doar tăind și concediind. Țara nu se conduce cu foarfeca și toporul în mâini!", a declarat Sorin Grindeanu, preşedinte interimar PSD.

"Dacă mă întrebați cât de mulțumit sunt, vă spun sincer că am și eu nemulțumirile mele profunde", a transmis şi Kelemen Hunor, lider UDMR.

Dezbaterea a început cu un scandal. AUR a insistat că nu este întrunit cvorumul necesar pentru a merge mai departe şi a solicitat amânarea votului cu 24 de ore. Parlamentarii formaţiunii au mers în sală abia după mai bine de o oră.

Pentru prima dată s-au votat patru moţiuni într-o singură zi

Votul a fost unul în premieră. Pentru prima dată s-au votat patru moţiuni într-o singură zi, după ce guvernul Bolojan a ales să-şi asume răspunderea pentru fiecare măsură în parte. Iar asta, pentru a evita ca Pachetul doi să fie respins în integralitate de judecătorii CCR. Decizia a fost aspru criticată de opoziţia care a anunţat că va contesta măsurile la Curtea Constituţională. "Asumarea răspunderii pe cinci proiecte odată este un record european. Rămân întrebările: păi dacă guvernul face legile, ce mai fac parlamentarii?", a transmis Ramona-Ioana Bruynseels, deputat AUR.

Potrivit surselor Observator, coaliţia s-ar fi înţeles privind reforma în administraţia locală, urmând ca 20% din posturile de la stat să fie tăiate. Tot conform surselor, pachetul trei de măsuri fiscale, axat pe relansarea economică, ar urma să fie prezentat în coaliţie zilele următoare.

