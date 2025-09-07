Patru moţiuni de cenzură au fost dezbătute astăzi în plenul reunit. Au fost votate chiar de mai puţini parlamentari decât au fost semnate iniţial. În timpul dezbaterii, Sorin Grindeanu l-a atacat pe premier, care a sugerat recent că ar putea demisiona dacă nu are susţinere în coaliţie legată de reforme.

Moţiunile au fost depuse după ce premierul Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pe cinci proiecte de lege parte din pachetul doi de măsuri fiscale. Opoziția a atacat patru dintre acestea, care se referă la modificările din sănătate şi mediul de afaceri, reforma companiilor de stat şi restructurarea ASF, ANRE şi ANCOM.

"Nu faceți nicio reformă, doar vă jucați de-a reforma. Creșteți taxe și scădeți încasările la stat. […] Sunteţi asasinii naţiunii române, sunteţi asasinii democraţiei din România. […] Am auzit aici, de la domnul Grindeanu, spunându-se că noi suntem cu privilegiații, nu cu poporul. Domnule Grindeanu, asta e exact ce acuzăm în moțiunile de cenzură, că nu tăiați de la privilegiați, ci tăiați de la oamenii mici, pe când sinecurile și pilele le mențineți și mimați reformele" a spus George Simion.

"Am o rugăminte pentru colegii din Opoziţie: nu mai blocaţi munca Guvernului cu moţiuni de tip Caţavencu în care primiţi să se se reviziuască dar doar în părţile neesenţiale. Obiecţile formulate par mai degrabă critici de dragul criticilor" a spus premierul Ilie Bolojan.

Grindeanu, atac la adresa Coaliţiei: Țara nu se conduce cu foarfeca și toporul

De la tribună, preşedintele interimar al PSD a avut un mesaj dur către partenerii de coaliţie.

"România nu are nevoie de austeritate extremă. Nu putem trece cu buldozerul peste țară, doar tăind și concediind. Țara nu se conduce cu foarfeca și toporul în mâini! De aceea, o spun clar: nu merge cu ultimatumuri și amenințări în fața PSD. Noi nu guvernăm cu pistolul la tâmplă" a spus preşedintele interimar PSD, Sorin Grindeanu.

"După 76 de zile acest guvern începe să dea primele semnale că încearcă să corecteze acele cheltuieli extravagante. Dacă mă întrebați cât de mulțumit sunt, vă spun sincer că am și eu nemulțumirile mele profunde" au fost spusele liderului UDMR, Kelemen Hunor.

AUR a cerut amânarea votului, insistând că nu este întrunit cvorumul necesar

Dezbaterea a început cu un scandal. AUR a insistat că nu este întrunit cvorumul necesar pentru a merge mai departe şi a solicitat amânarea votului cu 24 de ore.

Parlamentarii formaţiunii au mers în sală abia după mai bine de o oră.

"Eu cred că este evident pentru toată lumea că oamenii ăştia fac mişto de noi. Oamenii ăştia stau în faţa şi spun număraţi-vă cât sunteţi" a spus parlamentarul Fenechiu Cătălin-Daniel.

Odată respinse moţiunile de cenzură, proiectele se consideră a fi adoptate. Cu toate acestea, legile pot fi contestată la CCR, înainte de promulgare. Partidele din Opoziţie nu au depus moţiune de cenzură pentru legea care va tăia pensiile magistraţilor. Înalta Curte de Casaţie şi Jusiţie a decis să atace proiectul la Curtea Constituţională

