Comisarul UE pentru Afaceri Interne şi Migraţie vine luni la Bucureşti. Întâlniri cu Bolojan şi Nicuşor Dan

Comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner, se va afla luni în vizită la Bucureşti, având programate întâlniri cu premierul Ilie Bolojan şi cu preşedintele Nicuşor Dan şi o conferinţă de presă comună cu Cătălin Predoiu.

de Redactia Observator

la 19.10.2025 , 14:21
Magnus Brunner Magnus Brunner, comisarul UE pentru Afaceri Interne şi Migraţie - Profimedia

”Luni, 20 octombrie, comisarul european pentru afaceri interne şi migraţiune, Magnus Brunner, se va afla într-o vizită oficială la Bucureşti unde se va întâlni cu preşedintele României, Nicuşor Dan, prim-ministrul României, Ilie Bolojan, viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, şi reprezentanţi ai comisiilor pentru afaceri europene şi apărare din cadrul Camerei Deputaţilor şi Senatului României”, anunţă Reprezentanţa în România a Comisiei Europene.

Vizita are loc în contextul în care Comisia îşi intensifică sprijinul prin intermediul strategiei europene de securitate internă, ProtectEU, pentru combaterea traficului de persoane, a criminalităţii organizate, protecţia infrastructurii critice şi a dimensiunii online a criminalităţii, precizează sursa citată de news.ro.

”Comisarul Brunner vizitează România pentru a se implica direct în provocările de securitate cu care se confruntă România. România este un pilon cheie al arhitecturii de securitate europeană. Avem multe de învăţat de la România, care protejează cu succes frontierele externe şi contracarează ameninţările hibride din partea Rusiei, inclusiv campaniile de dezinformare şi incursiunile cu drone. Ca răspuns, Comisia va lansa Scutul european al Democraţiei anul acesta şi Iniţiativa europeană de apărare împotriva dronelor anul viitor. Comisia pune la dispoziţie încă 250 de milioane de euro pentru drone civile şi pentru capabilităţi de contracarare a dronelor”, se mai arată în comunicatul Reprezentanţei CE.

Articolul continuă după reclamă

Programul vizitei începe la ora 9.00, cu întâlnirea cu prim-ministrul Ilie Bolojan, continuă, la 10.15, cu primirea la Palatul Cotroceni urmată de întâlniri cu reprezentanţi ai comisiilor pentru afaceri europene şi apărare din cadrul Camerei Deputaţilor şi Senatului României, şi se încheie la 15.30, cu o conferinţă de presă comună viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, la sediul Ministerului Afacerilor Interne.

