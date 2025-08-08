Antena Meniu Search
Concedieri şi salarii plafonate. Ministerul Dezvoltării pregăteşte noi măsuri pentru a face economii la buget

Zeci de mii de posturi dispar din primării, prefecturi și poliția locală, iar cei cu datorii nu îşi mai pot obţine înapoi permisul suspendat. Sunt propunerile Ministerului Dezvoltării pentru a mai face economii la buget. 

la 08.08.2025 , 13:58
Acolo unde nu vor fi daţi afară oameni, salariile vor fi plafonate și se vor face evaluări după performanță. Cele mai mari tăieri - peste 6.000 de posturi de consilieri personali ai demnitarilor - vor aduce economii de 600 de milioane de lei într-un an. Prefecturile pierd 20% din personal, iar poliția locală va funcționa cu un polițist la 1.200 de locuitori. 

Pentru a creşte încasările la bugetele locale, sunt vizaţi şi datornicii. Aceştia nu vor putea vinde sau cumpăra mașini, obține autorizații de construcție, ori recupera permisul suspendat până nu își achită integral obligațiile. 

Măsurile urmăresc să reducă dependența primăriilor de banii de la Guvern. În prezent, trei din patru trăiesc aproape exclusiv din aceste fonduri. Executivul își va asuma răspunderea în Parlament și pentru acest pachet.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, şi prim-ministrul Ilie Bolojan, au avut cinci întâlniri cu reprezentanţii structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, în cadrul cărora au fost dezbătute propunerile de măsuri privind reforma administraţiei publice locale, propuse de Guvern.

"Reforma administrativă prevede măsuri pentru colectarea taxelor şi impozitelor în vederea asigurării echităţii sociale şi a sustenabilităţii financiare a administraţiilor publice locale, eficientizarea autorităţilor, o disciplină financiară mai bună şi măsuri care sporesc procesul de descentralizare", arată Ministerul Dezvoltării.

Cseke Attila a declarat că Ministerul Dezvoltării urmăreşte astfel îmbunătăţirea procesului de descentralizare pentru comunităţile locale, consolidarea autorităţilor publice locale şi centrale eficiente şi vine în sprijinul sustenabilităţii financiare a acestora.

