Cum arată vila de 241 de metri pătraţi a fostului preşedinte Traian Băsescu, din zona Zambaccian

Traian Băsescu are o vilă de peste 240 de metri pătraţi pe strada Emile Zola din Capitală, în apropiere de locuinţa lui Adrian Năstase. Pe terenul de 541 de metri pătraţi pe care este amplasată vila este şi un garaj de 43 de metri pătraţi.

de Redactia Observator

la 08.08.2025 , 12:53
Cum arată vila de 241 de metri pătraţi a fostului preşedinte Traian Băsescu, din zona Zambaccian Casa unde va locui fostul preşedinte Traian Băsescu - FOTO - Google Street View Galerie (3)

Un document anexat Hotărârii de Guvern prin care Traian Băsescu va primi din nou casă de protocol arată detaliile cadastrale ale acesteia. 

Dimensiunile proprietăţii oferite fostului preşedinte, Traian Băsescu

sursa - document Guvern

De acolo reiese că fostul preşedinte va beneficia de mai bine de 124 de metri pătraţi la parter şi peste 116 metri pătraţi la etaj. Tot de acolo aflăm că terenul total pe care s-a realizat construcţia este de 541 de metri pătraţi. Pe acel lot este ridicat şi garajul de aproximativ 43 de metri pătraţi.

Casa unde va locui fostul preşedinte Traian Băsescu

FOTO - Google Street View

De ce îşi primeşte înapoi Traian Băsescu beneficiile de fost şef de stat

O lege promulgată de Klaus Iohannis în 2021 stabilea că foştii şefi de stat dovediţi colaboratori ai fostei Securităţi nu mai pot avea acces la beneficii precum locuinţă de la stat, indemnizaţie (75% din salariul de preşedinte) şi pază SPP. Legea a fost votată de Camera Deputaţilor, aşa cum Observator a scris AICI

Totuşi, în iulie 2025, CCR a stabilit că legea în cauză are elemente de neconstituţionalitate, drept urmare, măsurile luate împotriva lui Traian Băsescu au devenit nule. 

Aşa că fostul preşedinte a cerut Administraţiei Prezidenţiale să fie repus în drepturi, după cum relatează Antena 3 CNN

Într-un răspuns al Administraţiei Prezidenţiale pentru sursa citată se arată că: "Domnul Traian Băsescu, fost Președinte al României în perioadele 2004-2009 și 2009-2014, a formulat către Administrația Prezidențială o cerere prin care solicită să se dispună măsurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor" (...)

Citeşte mai multe AICI

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

casa traian basescu zambaccian emile zola vila basescu
