Dan Tănasă susține că a fost amenințat pe mail. Adresa de la care a fost trimis mesajul conţine numele său

Dan Tănasă, deputatul AUR care i-a îndeamnat pe români să refuze comenzile livratorilor străini și care susține că atacul asupra muncitorului din Bangladesh din Capitală, din 26 august, este "o făcătură", a acuzat vineri într-o postare pe X că a primit pe e-mail un mesaj de amenințare iar adresa de la care a fost trimis este identică cu numele său.

de Redactia Observator

la 29.08.2025 , 16:33
Deputatul AUR Dan Tănasă a postat vineri, 29 august, pe contul de X, o captură a unui presupus mail de amenințare. Politicianul a blurat adresa spre care a fost trimis mailul, nu și cea de la care a fost trimis: [email protected], adresă de e-mail creată prin serviciul Proton Mail, un furnizor de e-mail securizat, cu sediul în Elveția.

"Fii atent la fiecare pas... o să vină la tine perversa ca pe Târgu Ocna... sau mai multe. Ai mare grijă ce încurajezi și ce susții. Ești mai ușor de găsit și niciodată nu știi cine este în spatele tău. Cu drag, un român, un patriot, un creștin la fel ca tine", se arată în presupusul mail de amenințare. Mesajul care însoțește captura de ecran este: "Voi cum ați reacționa la asta?"

Dan Tănasă: "Cum să îmi trimit eu singur amenințări?"

"Cum să îmi trimit eu singur amenințări? (...) Habar nu am ce e proton. Nu sunt cretin să îmi trimit singur amenințări”, a declarat Dan Tanasă pentru Digi24.ro.

Pe 19 august, deputatul Dan Tănasă a postat, pe pagina lui de Facebook, un îndemn controversat care a stârnit dezbateri aprinse în România și acuzații de xenofobie și discriminare: "Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!". Politicianul a comentat joi pe Facebook şi cazul livratorului asiatic lovit cu pumnul în față pe 26 august, în Capitală, de un tânăr doar pentru că este străin, spunând că "filmarea este o făcătură regizată".

