Caz revoltător în Capitală. Un livrator asiatic a fost lovit cu pumnul în faţă de un tânăr doar pentru că este străin. Bătuşul a continuat să-l hărţuiască pe bietul om până când, un poliţist aflat în timpul liber, a intervenit şi l-a scăpat. Agentul l-a fugărit pe agresor. Întregul moment a fost filmat, culmea, chiar de către cel vinovat, iar clipul a devenit viral. Filmarea a ajuns până la Cotroceni. Preşedintele Nicuşor Dan condamna rasismul. Bătăuşul a fost arestat.

Agresorul, un tânăr de 20 de ani din Bucureşti. Individul hărţuieşte un livrator din Bangladesh pe motive rasiale. Mândru de bravura sa, filmează totul. Asiaticul e lovit cu pumnul şi nu apucă să se ferească. Panicat, bietul om cere ajutorul trecătorilor. Din fericire, un poliţist care ieşise din tură trecea prin zonă fix în acel moment şi l-a scăpat pe livrator din mâna bătăuşului. "Mă aflam pe trotinetă, mergeam spre casă. S-a nimerit să fiu la momentul potrivit în locul potrivit. A zis doar că îi pare rău, că nu se aştepta să fie văzut de cineva. Nu a ripostat, mama lui a venit, de asemenea, la secţia de poliţie", a declarat Andrei Jianu, agent de poliţie.

Incidentul s-a produs în cartierul Colentina din Capitală

Incidentul s-a produs în cartierul Colentina din Capitală, o zonă extrem de aglomerată mai ales pe timpul zilei. Dupa ce l-a lovit pe livrator, individul a fugit aproape 100 de metri în acea direcţie până când a fost prins de poliţist. Bătăuşul a fost arestat, în timp ce livratorul bătut a ajuns la spital şi are nevoie de 2 zile de îngrijiri medicale. "Atunci când un român este discriminat sau agresat într-o altă țară, suntem cu toții, pe bună dreptate, revoltați și cerem măsuri. Cu toate acestea, unii sunt gata să comită aceleași fapte pe care le condamnă, comportându-se inuman și lipsit de respect față de cei care sunt oaspeți", a declarat Daniel Ţecu, președinte FADERE.

Scandalul a avut ecou până la vârful statului. Preşedintele Nicuşor Dan cere anchetarea cazului ca o infracţiune motivată de ură. În urmă cu zece zile, deputatul AUR, Dan Tănasă, încuraja românii să nu mai primească livratorii străini la uşă. Oamenii au făcut imediat legătura cu incidentul xenofob din Bucureşti, însă politicianul a comentat pe Facebook că "filmarea este o făcătură regizată". Observator a luat legătura cu deputatul AUR, însă nu a vrut să comenteze incidentul. Pentru postarea tendenţioasă, Parchetul General a deschis o anchetă in rem. Situaţia e analizată şi de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

Ruşii le-au interzis lucrătorilor asiatici să lucreze ca şi livratori

"Ne-am autosesizat chiar în ziua respectivă, ulterior au venit foarte multe sesizări din partea cetăţenilor. Eu am numărat săptămâna trecută vreo 20. Astfel de discursuri de incitare la ură sunt foarte multe în social media, în special cu noiembrie 2024", a declarat Cătălin Raiu, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. La sfârșitul anului 2024, în România erau peste 135.000 de muncitori străini, majoritatea din țări asiatice. "Muncitorii străini vin să muncească în România să-şi ajute familiile, să susţină afacerile locale şi să contribuie la economie. De asta e important că fiecare muncitor străin să se simtă în siguranţă, apreciat şi bine venit", a declarat Magilyn Albitos Mamanta, agenţie de recrutare a personalului străin.

La începutul lunii august, autorităţile din Sankt Petersburg le-au interzis lucrătorilor asiatici să lucreze ca şi livratori, după ce aveau aveau deja interdicţie şi în domeniul transportului de persoane. 49 de regiuni ruseşti, inclusiv teritorii ocupate din Ucraina, au măsuri similare.

