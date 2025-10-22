Deputatul PSD Marius Budăi: "Premierul știa că legea pensiilor magistraților va fi respinsă de CCR"

Deputatul PSD Marius Budăi a afirmat că premierul Ilie Bolojan era conștient că proiectul privind pensiile magistraților urma să fie respins de Curtea Constituțională. Social-democratul a explicat că în documentele oficiale ale Ministerului Justiției și Consiliului Legislativ au fost semnalate atât lipsa avizului CSM, cât și problemele "de fond" ale legii.

"Domnul prim-ministru Ilie Bolojan ştia că 'Legea pensiilor magistraţilor' va pica la CCR! Nu mai poate nega acest lucru! Documentele oficiale de la Ministerul Justiţiei şi de la Consiliul Legislativ i-au semnalat domnului prim-ministru atât absenţa avizului CSM, cât şi viciile de fond ale legii. Deci a ştiut că legea nu are cum să treacă de Curtea Constituţională! A ştiut că fondurile din PNRR vor rămâne blocate! Acum înţelegem de ce a refuzat propunerea PSD de a se constitui un grup de lucru în Guvern care să vină cu expertiza constituţională astfel încât noua variantă de lege să treacă de CCR", a scris Marius Budăi, pe Facebook.

Fostul ministru al Muncii susţine că ar fi fost doar "o fentă de imagin povestea cu reforma" şi ameninţarea cu demisia premierului.

"Toată povestea cu reforma şi ameninţarea cu demisia a fost doar o fentă de imagine! Citez din punctul de vedere al Ministerului Justiţiei: semnalăm că este necesar avizul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Consiliului Economic şi Social cu privire la acest proiect de lege. De asemenea, domnul prim-ministru a fost informat de Consiliul Legislativ că proiectul de lege nu respectă procedura: Din documentele ataşate prezentului proiect nu rezultă faptul că acesta a fost avizat de CSM, iar conform Legii 305/2020 privind CSM, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii avizează proiectele de acte normate ce privesc activitatea autorităţii judecătoreşti", a menţionat social-democratul Marius Budăi.

