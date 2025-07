Chemate la negocieri înainte de aprobarea pachetului fiscal, sindicatele şi patronatele nu au fost de acord cu noile taxe - au cerut tăierea subvenţiilor pentru partide politice. "Colegii mei în proporţie de 75% au spus că nu sunt de acord cu creşterea TVA, care va duce la creşteri de preţuri", a declarat Sterica Fudulea, preşedinte IMM. "I-am cerut domnului prim ministru să nu ne mai ţină sabia lui Damocles la cap în turism", a declarat Călin Cosma, preşedinte executiv Federaţie patronate industria ospitalităţii.

De luna viitoare, România va avea două cote de TVA: 11% şi 21%, ambele majorate

Peste 100 de angajaţi ai Ministerului Proiectelor Europene au protestat în Piaţa Victoriei chiar când Guvernul aproba măsurile de austeritate. Sunt supăraţi că veniturile lor vor scădea odată cu plafonarea sporurilor chiar când facturile vor creşte. Proteste au fost în toată ţara. Bugetarii ameninţă cu greva generală. Guvernul Bolojan nu a cedat. "Ne propunem ca după şedinţa de guvern să depunem acest proiect la Parlament, iar cel mai târziu marţi, data şedinţei Ecofin să intrăm pe ultima parte a procedurii parlamentare de asumare a răspudnerii", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

Vezi și

De luna viitoare, România va avea două cote de TVA: 11% şi 21%, ambele majorate. Alimentele, medicamentele, locuințele sub 120 de metri pătraţi, lemnele de foc, energia termică și biletele la spectacole se vor scumpi. Pensiile de peste 3.000 de lei vor fi taxate cu 10% pentru contribuţii la sănătate, accizele la carburanţi, alcool şi tutun vor creşte, iar tariful rovinietei se va dubla. Băncile vor plăti impozite mai mari. Măsurile fiscale afectează şi peste 8 milioane de viitori pensionari. Contribuția la sănătate de 10% se aplică și pentru câștigurile din pensiile private mai mari de 3.000 lei. Astfel impozitarea se dublează. Daca un român are 12.000 lei in fondul de pensii, La care au existat contribuții de 7.000 lei, iar câștigul este de 5.000 lei, acesta va pierde 400 lei, față de 200 lei în prezent.

"Deocamdată suntem în terapie intensivă. Trebuie să salvăm pacientul și după ce îl punem pe secția normală, ne uităm cu foarte multă atenție și personalizăm terapia. Mai întâi un pachet de urgență, apoi un pachet de echitate, după care un pachet de speranță", a declarat Dragoş Anastasiu, vicepremier. Speranţa scade, însă, printre artişti. Creşterea TVA cu 12% pentru biletele de spectacol ar putea duce la închiderea teatrelor independente. "Ajungem să dâm peste 50% din veniturile din bilete taxelor şi terţilor, din ce ne rămâne, plătim facturi, chirie. Statul nu va face o mare economie. Va face doar închiderea unor teatre, rărirea evenimentelor culturale, care nu e benefic pentru comunitate", a declarat Darius Prodan, Asociaţia Teatrelor Independente. Pragul de venit până la care bugetarii vor primi vouchere de vacanţă şi indemnizaţii de hrană va sădea la 6.000 lei, iar angajările la stat rămân blocate. Măsurile vor duce la creşterea inflaţiei cu cel mult 2%, a anunţat ministrul Finanţelor.

Florentina Lazăr Like În Guvern se iau cele mai importante decizii pentru noi, românii. Se majorează sau scad pensiile și salariile, se măresc taxele și impozitele, se fac sau se mimează reforme. ➜

Întrebarea zilei Apelați la dispozitive inteligente pentru monitorizarea sănătății? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰