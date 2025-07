În urmă cu doar câteva momente, miniştrii au ieşit să discute în detaliu cele mai recente măsuri fiscale. La conferinţă participă viceprim-ministrul Tanczos Barna, dar şi miniştrii Finanţelor, Sănătății, Educației și Muncii. vicepremierul Dragoş Anastasiu a declarat pentru Observator că măsurile confirmate ieri de premierul Bolojan ar putea fi aplicate, atenţie, pe o perioada de 4 ani, nu 1 an și jumatate, cum știam până acum.

"Eu sper din toată inima să nu crească și creșterea pe care o avem acum să fie doar o chestiune temporară. Ar fi iresponsabil să spun că exclud ceva. N-aş putea să spun aşa ceva decât dacă v-aş minţi. Pentru că nu putem să anticipăm ce se întâmplă. Credem că pachetul fiscal, discutat inclusiv cu finanțatorii noștri, cel puțin pe un an și jumătate, dar de fapt pe patru ani, este unul care ne aduce stabilitate", a declarat Dragoş Anastasiu, vicepremier. "Deficitul bugetar e nesustenabil fara masurile de corecţie. Atât Uniunea Europeană si agentiile de rating au spus ca primele masuri nu sunt suficiente , de aceea am elaborat acest pachet", a declarat Tanczos Barna, vicepremier. "Datoria publică in 2021 era de 576 de miliarde, iar astăzi prognozăm va depăşi 1.100 de miliarde. Este acest risc de suspendare a fondurilor europene, atât cele de coeziune, cât si cele de PNRR", a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Al doilea pachet fiscal ar trebui să rezolve inechităţile din sistem

Aşadar, aşa cum ştiam deja, greul cade tot pe noi, pe fiecare dintre români întrun fel sau altul. Asta după ce mulţi dintre politicienii de acum cu premierul în frunte ne-au tot vorbit despre statul care e prea gras şi trebuie să devină mai suplu. Al doilea pachet fiscal ar trebui să rezolve inechităţile din sistem. Vicepremierul Dragoş Anastasiu vorbeşte despre concedieri, reduceri de cheltuieli de 10% în toate instituţiile statului, cu 20% chiar în companiile de stat. Numărul şefilor va fi mult mai mic în instituţiile bugetare, iar indemnizaţiile acestora ar putea fi plafonate.

Pe de altă parte, sunt măsuri care intră în vigoare de 1 august, măsuri care ne privesc pe toţi. În acest pachet fiscal pus azi în transparenţă şi care va fi adoptat săptămâna viitoare că sunt tăiate drastic indemnizaţiile de concediu medical pentru perioade scurte. Vedem modificări în sistemul de co-asigurare la sănătate. Dacă discutăm despre accize, acestea vor creşte cu 10% la combustibili, ţigări şi alcool.

