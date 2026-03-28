Grindeanu, despre economia României: Lucrurile nu merg bine, trebuie să facem ceva

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că situația economică se deteriorează, invocând o inflație aproape de 10%, pierderea a peste 50.000 de locuri de muncă din mediul privat în ultimele șase luni şi o scădere a producției industriale de 16%, potrivit News.ro.

"Un lucru a fost clar, urmare a acestor şedinţe, şi anume faptul că lucrurile nu merg bine şi nu merg în direcţia bună. Dacă aceste lucruri au fost spuse mai apăsat de anumiţi colegi, că au fost spuse într-un mod mai diplomat de alţi colegi, concluzia e aceeaşi. Şi anume că trebuie să facem ceva, că ţine de responsabilitatea noastră, a PSD-ului, a celui mai mare partid din coaliţie, să încercăm să facem lucrurile altcumva, să le facem mai bine nu pentru PSD, ci pentru români. Pentru că, pentru români, în această perioadă lucrurile nu arată bine. Nu arată bine o inflaţie care e aproape de 10, nu arată bine că în ultimele şase luni s-au pierdut doar în mediul privat vreo 55.000 de locuri de muncă, nu arată bine că producţia industrială a scăzut cu 16% în ianuarie faţă de decembrie. Iar după 20 aprilie vom face acest lucru, având în spate forţa pe care ne-o dă această consultare internă, acest referendum intern", a declarat Sorin Grindeanu, sâmbătă, într-o conferinţă de presă susţinută la Târgovişte, după întâlnirea regională Sud Muntenia.

Liderul PSD a precizat că partidul pe care îl conduce a intrat în această coaliţie cu bună credinţă, dar toate intenţiile social-democraţilor au fost ignorate.

"Am intrat în această coaliţie de bună credinţă. Am intrat încercând să venim cu proiecte pentru români, cu lucruri bune, să aducem stabilitate, să aducem know-how în a guverna. De foarte multe ori, toate intenţiile noastre bune au fost ignorate. Doar că nu sunt acum nici eu, nici colegii mei în situaţia să ne plângem, ci să luăm decizii, repet, nu pentru PSD, ci pentru români", a susţinut Grindeanu.

În perioada următoare, PSD va veni cu propuneri, în coaliţia de guvernare, pentru a sprijini agricultorii, având în vedere preţul motorinei.

"Una din deciziile pe care le vom supune în perioada următoare în atenţia coaliţiei e cea legată de agricultură, de preţul la motorină, de ceea ce vă spuneam la fiecare conferinţă de presă din ultimele săptămâni că a pregătit şi a prezentat Florin Barbu în coaliţie. Este absolut necesar să adoptăm rapid aceste decizii, era necesar ca ordonanţele de urgenţă pe energie, pe preţul la combustibil să fie adoptate cu timp în urmă, sunt 3 săptămâni de când noi am mers în coaliţie şi am prezentat cele 5 scenarii prin care să reducem preţul la combustibil şi să reducem din şocul pe care îl ai la pompă. Trei săptamâni şi nu s-a luat nicio decizie, până acum. Eu cred că lucrurile trebuie să se mişte cu o viteză mai mare. Nu cred, ştiu acest lucru", a declarat Grindeanu.

