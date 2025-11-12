Grindeanu exclude o alianță PSD-AUR: "Nici chiar pe termen mediu"

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a exclus o eventuală alianță cu AUR, afirmând că nu vede nicio situație pe termen mediu în care partidul pe care îl conduce să formeze o majoritate alături de formațiunea condusă de George Simion, informează Mediafax.

Declarația a fost făcută miercuri.

"Nu există azi și nu văd nici in viitorul apropiat, nici chiar pe termen mediu o situație în care PSD să facă o majoritate cu AUR", a declarat Sorin Grindeanu în timpul unui interviu.

Președintele PSD a mai spus că decizia privind intrarea la guvernare a fost luată într-un cadru larg.

"Din moment ce aproape 5.000 de oameni, toți primarii PSD, toți consilierii județeni, toate structurile de conducere au stabilit să intrăm în această coaliție, cred că este răspunsul cel mai bun", a precizat Grindeanu.

Coaliția de guvernare este formată din PSD, PNL, USR, UDMR cu sprijinul grupului minorităților naționale.

