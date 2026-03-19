Grindeanu, întrebat "Ce se întâmplă dacă sună Lia?", după ce banii magistraţilor au fost mutaţi la pensionari

Acord în coaliție pentru reluarea dezbaterilor pe proiectul de buget. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că ajutoarele sociale pentru pensionari susținute de PSD vor fi incluse, dar va fi amânată plata drepturilor salariale obținute de magistrați în instanță. Dezbaterile în comisie se reiau, diseară vor începe discuțiile în plenul reunit al Parlamentului, iar votul va fi dat vineri.

Sorin Grindeanu s-a declarat "satisfăcut" de ședința de joi a coaliției de guvernare, în care social-democrații au reușit să obțină miliardul de lei pentru ajutoare din banii alocaţi pentru salariile restante ale magistraţilor.

Întrebat la finalul discuțiilor de la Parlament de reporterul Observator, Marius Gârlaşiu "Ce se întâmplă dacă sună Lia?" (n.r. șefa ÎCCJ, Lia Savonea), liderul PSD, Sorin Grindeanu, a răspuns că "nu are numărul ei".

"Ca președinte al PSD mă declar satisfăcut de ședința coaliției. PSD a reușit să impună pachetul de solidaritate în integralitate, ceea ce este un lucru bun nu pentru PSD, ci pentru pensionari și pentru copiii cu dizabilități. Rămâne totuși un semn de întrebare, cel legat de faptul că la fel ca și în alte situații când noi am venit cu o propunere, a fost nevoie de multă tensiune și până la urmă s-a ajuns la soluția propusă de PSD", a spus Grindeanu.

Articolul continuă după reclamă

Sorin Grindeanu a mai anunțat că renunță la amendamentul cu scutirea de CASS pentru mame, dar că PSD va vota în Parlament un proiect separat în acest sens.

Întrebat dacă PSD a luat țeapă de la AUR, după ce partidul lui George Simion nu a mai votat ieri amendamentul "one-off" la legea bugetului privind ajutoarele acordate pensionarilor, Grindeanu a negat că a avut vreo înțelegere cu AUR. "Păi de ce să iau țeapă? Noi nu am negociat cu AUR", a răspuns Grindeanu.

În ciuda acestui compromis privind pachetul social, PSD nu renunță la consultarea internă pentru schimbarea premierului Bolojan. "Vorbim de o consultare pe care o să o facem în interiorul PSD-ului, după aprobarea bugetului. Nu e niciun fel de schimbare", a mai spus el.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei V-aţi face asigurare pentru pierderea locului de muncă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰