Grindeanu, mesaj pentru Bolojan: "Umflatul mușchilor şi ultimatumurile cu demisia merg doar o dată"

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a declarat miercuri că partidul său a intrat în coaliție "pentru a face viața mai bună oamenilor" și că prioritățile rămân măsurile concrete, iar "umflatul mușchilor" şi ultimatumurile cu demisia merg doar o dată.

de Redactia Observator

la 24.09.2025 , 22:01
"Nu am intrat în coaliție ca să schimbăm guverne după trei luni sau să dăm jos primul ministru, ci pentru a asigura stabilitate și a veni cu soluţii pentru a face viața oamenilor mai bună", a declarat Sorin Grindeanu la Antena 3 CNN. El a dat ca exemple recente două succese ale partidului: plafonarea adaosului la alimentele de bază și semnarea autorizațiilor de mediu pentru hidrocentralele de la Pașcani, care vor permite producerea de energie electrică mai ieftină.

Grindeanu, despre colaborarea din coaliţie

De altfel, liderul PSD a explicat că i-a cerut premierului: "ca hidrocentralele să fie obiective de interes național", deoarece ar duce la energie electrică mai ieftină. Întrebat dacă a discutat cu prim-ministrul Ilie Bolojan despre demisia acestuia, Grindeanu a precizat că "a fost o discuție, dar se pare că a trecut". El a subliniat că "ultimatumul cu demisia nu trebuie repetat", spunând că "oamenii așteaptă de la noi soluții. România trebuie să respire, să se dezvolte".

Grindeanu a mai avertizat că ignorarea propunerilor PSD ar fi o greșeală: "Când ignori soluții care vin din partea unui partid care are așa mare pondere pe plan local și național, nu trebuie să te aștepți să ai un drum lin. Noi venim cu soluții". Despre colaborarea în coaliție, liderul social-democrat a subliniat că "într-o coaliție cu patru partide, principalul lucru care trebuie să ne conducă este dialogul".

