Impas după prima zi de negocieri între premierul desemnat şi partidele politice. PSD exclude un guvern format doar cu miniştri social-democraţi conduşi de Luca Niculescu. Şi cere refacerea unei coaliţii care să includă PSD, PNL şi UDMR, pentru a avea o majoritate sigură în Parlament. Liberalii însă sunt categorici: nu vor mai guverna alături de social democraţi.

Luca Niculescu a început prima zi a negocierilor la sediul PSD.

În discuțiile purtate cu premierul desemnat, Sorin Grindeanu a exclus varianta unui guvern monocolor, format doar din miniștri ai Partidului Social Democrat. În același timp, liderul PSD a refuzat și varianta unui guvern tehnocrat. Social-democrații au condiționat, practic, intrarea la guvernare de prezența PNL și UDMR în cabinetul condus de Luca Niculescu.

"Fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente dacă se dorește participarea PSD la guvernare", a transmis Sorin Grindeanu, președintele PSD.

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Premierul desemnat a expus oferta social-democraților în fața reprezentanților PNL.

"Nu mi s-a părut că este o propunere pe care o primesc cu cea mai mare deschidere", a spus Luca Niculescu, premierul desemnat.

"L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. Avem o decizie de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat", a declarat Ilie Bolojan, președintele PNL.

Liberalii nu exclud însă sprijinul parlamentar din opoziție pentru un guvern cu miniștri de la PSD.

"PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern având în vedere situația în care se găsește România", a mai spus Bolojan.

Reporter: Ați accepta să faceți parte dintr-un guvern doar al Partidului Social Democrat și cu votul de învestitură al PNL, dar atât.

Grindeanu: Nu!

Reporter: Doar vot de învestitură?

Grindeanu: Direct, nu!

Reporter: Exclus?

Grindeanu: Exclus!

Poziția UDMR este că va vota orice guvern care nu este sprijinit de partidele extremiste.

Antal Árpád, director de strategie UDMR: Nu am discutat despre participarea UDMR la guvernare. Așteptăm punctul de vedere al celor două partide mari, PSD și PNL, după care vom lua și noi o decizie.

Reporter: Vedeți posibilă o formulă doar PSD-UDMR?

Antal Árpád: Nu am luat o decizie despre această formulă. Eu, personal, în acest moment, cred că este foarte puțin probabil.

Prins între războiul dintre partide, Luca Niculescu pledează pentru dialog.

"Sunt pozițiile de început, vom continua să discutăm, vom continua să lucrăm și sper ca până la finalul discuțiilor să ajungem la un compromis în interesul României", a spus premierul desemnat.

Luca Niculescu a anunțat că va continua discuțiile cu partidele lunea viitoare, cu excepția AUR și SOS. USR a anunțat deja că nu votează și nici nu va face parte dintr-un guvern cu miniștri PSD.