De ce va fi rupt Pachetul II de austeritate în 6 pachete mai mici. Premieră în politica românească

Guvernul Bolojan îşi va asuma răspunderea în Parlament pe 6 pachete diferite, într-o singură zi. Practic, al doilea Pachet de austeritate a fost spart în 6 pachete mai mici. Premierul îşi pune mandatul pe masă şi spune că dacă aceste măsuri vor pica la Curtea Constituţională, atunci mai bine să vină un alt Guvern care să adopte reformele.

Când va merge premierul Bolojan în faţa Parlamentului

Premierul Ilie Bolojan va merge în Parlament cel mai probabil luni, săptămâna viitoare, şi îşi va asuma răspunderea pe cel de-al doilea pachet de austeritate. Coaliţia de guvernare a decis în urma negocierilor de miercuri ca acest Pachet II să fie descompus în 6 pachete mai mici. Practic, ceea ce numim generic al doilea pachet de austeritate va fi compus din 6 proiecte de legi separate pentru fiecare reformă în parte.

Vom avea aşadar un proiect de lege pentru reforma administraţiei locale, un proiect separat pentru reforma companiilor de stat, un alt proiect pentru pensiile speciale ale magistraţilor, un alt proiect pentru măsurile fiscale care vor fi aplicate companiilor şi multinaţionalelor şi de asemenea proiectul care prevede reforma în domeniul sănătăţii. Al şaselea pachet fiind pachetul Secreratiatului General al Guvernului (SGG). Când premierul Ilie Bolojan va veni în faţa Parlamentului va repeta această procedură şi îşi va angaja răspunderea de 6 ori pe 6 proiecte separate.

Articolul continuă după reclamă

Aşadar vor fi 6 angajari, 6 moţiuni pentru fiecare angajare de răspundere şi, posibil, 6 contestaţii la CCR pemtru fiecare fiecare proiect în parte.

De ce avem 6 pachete în loc de unul singur

Explicaţia? Liderii Coaliţiei de guvernare au stabilit această procedură inedită în politica românească de teamă că dacă ar fi inclus toate aceste 6 proiecte de lege într-un singur pachet, atunci ar fi existat riscul să pice toate la Curtea Constituţională. Prin acest artificiu se încearcă eliminarea riscului ca pachetul întreg să pice la controlul CCR, au declarat surse politice.

Premierul Ilie Bolojan a declarat aseară că dacă unul dintre aceste pachete va pica la CCR, atunci din punctul său de vedere Guvernul pe care îl conduce nu va mai avea legitimitatea politică necesară pentru a adopta alte reforme şi, în acest caz, mai spune premierul, ar fi mai bine să vină un alt Guvern cu o altă autoritate şi legitimitate politică prin care să îşi asume reformele necesare pentru reducerea deficitului bugetar.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei V-aţi gândit să plătiți rovinieta mai devreme, ca să prindeți prețul vechi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰