Guvernul dă undă verde reformei Romsilva: concursuri filmate, parcuri auto monitorizate și evaluări anuale

Potrivit ministrei Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, noile măsuri incluse în Ordonanţa de Urgenţă pentru reforma Romsilva, adoptată joi de Guvern, prevăd evaluarea anuală a performanţei manageriale, stabilirea unor criterii clare de performanţă financiare şi nefinanciare, organizarea transparentă a concursurilor de selecţie, precum şi digitalizarea mecanismelor de control, conform unui comunicat transmis de minister, informează Agerpres.

"Aprobarea OUG-ului de astăzi (joi, 20 noiembrie 2025, n.r.) este un pas important în reforma Romsilva. Am creat cadrul legal care permite adoptarea Hotărârii de Guvern de reorganizare a Regiei, un document necesar pentru modernizarea managementului fondului forestier al statului. Noile prevederi introduc evaluarea anuală a performanţei manageriale, reguli transparente de selecţie prin concurs, digitalizarea instrumentelor de control şi criterii clare financiare şi nefinanciare de performanţă. Această reformă este un pilon al angajamentelor din PNRR, o bază solidă pentru combaterea tăierilor ilegale şi pentru o guvernanţă forestieră modernă", a declarat Buzoianu.

Potrivit Ministerului Mediului, Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Codului Silvic şi a Statutului personalului silvic este un act normativ esenţial pentru reforma sistemului forestier şi pentru îndeplinirea jalonului 24 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), aferent Componentei 2 - Păduri şi biodiversitate.

"Reforma adoptată introduce expres evaluarea anuală a indicatorilor de performanţă pentru toate funcţiile de conducere din Romsilva şi din ocoalele silvice de stat şi de regim, în locul evaluării punctuale la final de mandat. Evaluarea anuală permite monitorizarea continuă a rezultatelor, intervenţia rapidă în caz de neperformanţă şi aplicarea aceloraşi criterii pentru toate structurile. Totodată, procedura de selecţie prin concurs devine unitară şi transparentă, incluzând atât probă scrisă, cât şi interviu înregistrat audio-video, care va fi publicat ulterior, pentru o transparenţă sporită. Noile reglementări stabilesc şi criterii stricte de profesionalism, vechime şi integritate pentru ocuparea funcţiilor de conducere", notează MMAP.

Articolul continuă după reclamă

Ordonanţa include şi măsuri orientate către creşterea capacităţii operaţionale şi a siguranţei personalului silvic, astfel că, în activităţile de control, se introduc mijloace foto-audio-video, înregistrările constituind mijloace de probă valabile şi oferind protecţie suplimentară personalului în situaţii cu risc ridicat.

Parcul auto Romsilva va fi gestionat printr-o aplicaţie de monitorizare

De asemenea, parcul auto şi de utilaje al Romsilva va fi gestionat printr-o aplicaţie informatică dotată cu monitorizare GPS şi sonde litrometrice, o măsură care reduce va risipa, va creşte transparenţa şi va contribui la utilizarea eficientă a resurselor.

Totodată, reglementările clarifică şi activităţile economice suplimentare pe care Romsilva le poate desfăşura, acestea fiind permise doar dacă respectă criterii de eficienţă economică, astfel încât veniturile să acopere cel puţin costurile.

În acelaşi timp, sunt introduse dispoziţii tranzitorii realiste pentru amenajamentele silvice, ce permit trecerea etapizată la perioada de valabilitate de 20 de ani, evitând blocarea procesului de elaborare.

Conform Ministerului Mediului, prin ansamblul modificărilor aprobate, noua Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului creează un cadru coerent pentru aplicarea unitară a legii, profesionalizarea conducerii structurilor silvice, modernizarea proceselor administrative şi pregătirea reorganizării Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii? Singuri Agenţii

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰