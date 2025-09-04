Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Lasconi, atac la Nicuşor Dan: "După ce am avut 10 ani un dulap la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră"

O misiune a Fondului Monetar Internaţional a sosit în Bucureşti pentru a face încă o analiză a economiei româneşti. Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, susţine că reprezentanţii FMI au apreciat eforturile şi angajamentul Guvernului pentru reforme consistente şi au salutat măsurile recente.

de Redactia Observator

la 04.09.2025 , 09:49

Mai puţin încântaţi sunt primarii care sunt la un pas să rămână fără destui angajaţi. Printre ei se numără inclusiv Elena Lasconi, care, după aventura candidaturii la prezidenţiale, a redevenit primăriţă în Câmpulung. Aceasta spune că, dacă Executivul o va obliga să trimită 45% dintre salariaţi acasă, poate să pună lacăt pe instituţie.

Elena Lasconi, atac la Nicuşor Dan

Elena Lasconi, care a fost prima care l-a propus pe Ilie Bolojan în funcţia de premier, a transmis, prin intermediul unui mesaj pe Facebook, faptul că tăierea din pix a proiectelor pe fonduri europene arată nu doar o lipsă de viziune, ci şi o piedică în dezvoltarea comunităţilor, ci şi o mare neseriozitate a statului român. Mai mult, l-a atacat dur pe Nicuşor Dan, căruia îi transmite că, dacă acceptă tăierile lui Bolojan, românii vor realiza că, "după ce am avut zece ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră".

Articolul continuă după reclamă

Reforma administraţiei locale, în forma propusă de Ilie Bolojan, creează fisuri din ce în ce mai adânci în coaliţie. Într-o intervenţie la RFI, liderul UDMR Kelemen Hunor a afirmat că nu există o bază de date la zi cu toate informaţiile legate de angajaţii din administraţia locală, sugerând că decizia premierului nu e fundamentată. La rândul lor, social-democraţii fac toate eforturile pentru ca reforma administraţiei locale să se facă potrivit planului lor.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

elena lasconi nicusor dan klaus iohannis fmi
Înapoi la Homepage
“Prinţişorul Craiovei”, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: “Vechituri”
&#8220;Prinţişorul Craiovei&#8221;, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: &#8220;Vechituri&#8221;
Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a plecat Marius Avram de pe insulă. Ce s-a întâmplat la Bonfire în ultimul moment
Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a plecat Marius Avram de pe insulă. Ce s-a întâmplat la Bonfire în ultimul moment
Cum a apărut îmbrăcată Andreea Hanca la Farul – Petrolul. Ținuta purtată de soția lui Sergiu Hanca a atras toate privirile în tribune
Cum a apărut îmbrăcată Andreea Hanca la Farul – Petrolul. Ținuta purtată de soția lui Sergiu Hanca a atras toate privirile în tribune
Comentarii


Întrebarea zilei
Considerați că prețul chiriilor este acum prea mare pentru un student?
Observator » Ştiri politice » Lasconi, atac la Nicuşor Dan: "După ce am avut 10 ani un dulap la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră"