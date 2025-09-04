O misiune a Fondului Monetar Internaţional a sosit în Bucureşti pentru a face încă o analiză a economiei româneşti. Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, susţine că reprezentanţii FMI au apreciat eforturile şi angajamentul Guvernului pentru reforme consistente şi au salutat măsurile recente.

Mai puţin încântaţi sunt primarii care sunt la un pas să rămână fără destui angajaţi. Printre ei se numără inclusiv Elena Lasconi, care, după aventura candidaturii la prezidenţiale, a redevenit primăriţă în Câmpulung. Aceasta spune că, dacă Executivul o va obliga să trimită 45% dintre salariaţi acasă, poate să pună lacăt pe instituţie.

Elena Lasconi, atac la Nicuşor Dan

Elena Lasconi, care a fost prima care l-a propus pe Ilie Bolojan în funcţia de premier, a transmis, prin intermediul unui mesaj pe Facebook, faptul că tăierea din pix a proiectelor pe fonduri europene arată nu doar o lipsă de viziune, ci şi o piedică în dezvoltarea comunităţilor, ci şi o mare neseriozitate a statului român. Mai mult, l-a atacat dur pe Nicuşor Dan, căruia îi transmite că, dacă acceptă tăierile lui Bolojan, românii vor realiza că, "după ce am avut zece ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră".

Reforma administraţiei locale, în forma propusă de Ilie Bolojan, creează fisuri din ce în ce mai adânci în coaliţie. Într-o intervenţie la RFI, liderul UDMR Kelemen Hunor a afirmat că nu există o bază de date la zi cu toate informaţiile legate de angajaţii din administraţia locală, sugerând că decizia premierului nu e fundamentată. La rândul lor, social-democraţii fac toate eforturile pentru ca reforma administraţiei locale să se facă potrivit planului lor.

