Lider AUR, laude pentru cele două nume luate în calcul de Nicuşor Dan pentru şefia SRI şi SIE

Nicuşor Dan pregăteşte două numiri importante. SRI şi SIE vor avea noi şefi, iar pe masă au apărut mai multe nume. Două dintre ele sunt cele al avocatului Gabriel Zbârcea şi al ambasadorului Marius Gabriel Lazurca.

Pe cine pune Nicuşor Dan la şefia SRI şi SIE. Potrivit surselor Observator, în acest moment, pe masa preşedintelui se află mai multe nume, însă două dintre acestea au apărut deja în spaţiul public. Este vorba despre cele ale lui Gabriel Zbârcea de la casa de avocatură Ţuca Zbârcea & Asociaţii, dar şi al ambasadorului României în Statele Unite Mexicane (Mexic), Marius Gabriel Lazurca.

Una dintre primele reacţii venite din zona politică după apariţia în spaţiul public al celor două nume este cea a lui Petrişor Peiu.

Peiu, unul dintre oamenii importanţi ai partidului AUR, în trecut o variantă de premier propusă de George Simion, spune că cei doi, Zbârcea şi Lazurca, ar reprezenta două numiri bune făcute de Nicuşor Dan.

"Atât Gabriel Zbarcea, cât și Marius Lazurca sunt extrem de onorabili. Ambii sunt ortodocși practicanți, ambii au studii complete, făcute la timp și terminate cu rezultate excelente. Ambii au cariere lungi și impecabile și ambii au convingeri democratice ferme și explicite. Nu cred sa fi avut, după 1990, niciun director SRI sau SIE de nivelul celor doi. Mai bine cărturar decât politruc", a scris Petrişor Peiu într-un mesaj postat pe Facebook.

