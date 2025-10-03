Liderul AUR, George Simion cere boicotarea Netflix, pe modelul lui Elon Musk
Liderul AUR, George Simion, a anunțat pe X că renunță la Netflix, pe care îl acuză că ar fi "o platformă de propagandă woke și pro-transgender". Mesajul său vine la câteva zile după ce Elon Musk a cerut public boicotarea serviciului de streaming "pentru sănătatea copiiilor voştri".
Simion, pe urmele lui Elon Musk
Mesajul lui Simion vine la scurt timp după ce Elon Musk, CEO Tesla, le-a transmis celor peste 200 de milioane de urmăritori ai săi pe aceeași rețea: "Anulați Netflix pentru sănătatea copiilor voștri". Miliardarul american a explicat că a renunțat la serviciul de streaming în semn de protest față de serialul de animație "Dead End: Paranormal Park", al cărui protagonist este un adolescent trans.
Apelurile la boicot împotriva Netflix au fost amplificate în ultimele zile de mai multe conturi conservatoare de pe X, precum @LibsofTikTok, care au acuzat compania că promovează "ideologia trans" în rândul copiilor.
