Ministrul Energiei: Românii plătesc cel mai mare preţ la energie din UE, raportat la puterea de cumpărare

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, susține că românii plătesc cel mai mare preț la energie din Uniunea Europeană, raportat la puterea de cumpărare. Afirmația sa, contestată inițial, este susținută de date oficiale HEPI și Comisia Europeană, care arată că Bucureștiul depășește media UE, iar la nivel real, România ocupă primul loc.

În ultimele zile, declarația ministrului Energiei, Bogdan Ivan, a stârnit ample reacții publice. Acesta susține că România are unele dintre cele mai mari prețuri la energie din Europa, iar afirmația sa a fost întâmpinată cu neîncredere de o parte a opiniei publice.

Potrivit lui Bogdan Ivan, datele provin din surse oficiale și independente, recunoscute la nivel european:

HEPI (Household Energy Price Index - septembrie 2025) - realizat de Energie-Control Austria, MEKH (Autoritatea de Reglementare din Ungaria) și VaasaETT, în colaborare cu autorități din 33 de țări europene.

Market Observatory for Energy - Comisia Europeană (Q1 2025), care analizează prețurile și piețele de energie la nivelul Uniunii Europene.

Românii plătesc cel mai mare preț real pentru energie

Conform HEPI, Bucureștiul ocupă locul 11 între cele 33 de capitale analizate, cu un preț mediu de 27,5 eurocenți/kWh, peste media UE de 25,4 eurocenți/kWh. Dar lucrurile se schimbă radical când prețul este raportat la puterea de cumpărare (PPS).

El subliniază că acest indicator, prețul ajustat la veniturile disponibile, este cel care ar trebui să conteze cu adevărat pentru cetățeni, nu doar valoarea brută de pe factură.

Pe piața angro, România nu stă mai bine. În T1 2025, conform datelor Comisiei Europene, prețul mediu angro a fost de 148,3 €/MWh, mult peste media europeană de 100 €/MWh și peste Polonia (116 €/MWh) sau Cehia (120 €/MWh).

El încheie prin a spune că este datoria autorităților să recunoască problema și să ia măsuri pentru a reduce presiunea asupra gospodăriilor și a asigura o piață energetică stabilă și corectă.

