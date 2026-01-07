Antena Meniu Search
Nicuşor Dan a decolat de la Paris cu avionul Spartan după ce a stat blocat mai bine de 16 ore

După mai bine de 16 ore, preşedintele Nicuşor Dan a decolat de la Paris. Delegaţia Română nu a putut pleca fiind blocată pe aeroport timp de mai multe ore. Iniţial, zborul a fost amânat aseară, din cauza faptului că ceaţa groasă din București ar fi împiedicat aterizarea. Iar de dimineaţă, ninsorile abundente din capitala Franţei au ţinut din nou aeronava la sol. Avionul Spartan a decolat după ora 16:00, călătoria până la Bucureşti urmând să dureze în jur de 4 ore. 

de Redactia Observator

la 07.01.2026 , 16:24

După ce în jurul orei 9:00 dimineaţa, președintele Nicușor Dan a fost coborât din aeronava Spartan din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, în cele din urmă avionul a decolat în jurul orei 16:00 de la Paris. Inițial, zborul a fost amânat aseară, la miezul nopții, din cauza faptului că ceața groasă din București ar fi împiedicat aterizarea. De dimineață, ninsorile abundente din capitala Franței au ținut din nou aeronava la sol. 

Potrivit informaţiilor Observator, astăzi, în jurul orei 12:00 au început noi operațiuni de degivrare a Spartanului, cu echipamentul adus de Prefectura din Paris.

Se luase în calcul și trimiterea unui avion TAROM pentru întoarcerea președintelui, delegației oficiale și jurnaliştilor care l-au însoțit la summitul "Coaliției de Voință". Nicuşor Dan a vorbit pe aeroport cu jurnaliştii care l-au însoțit despre lipsa unui avion prezidențial modern, capabil să zboare în condiții meteo dificile. Totuși, șeful statului a declarat că nici în 2026 nu va fi posibilă achiziționarea unei astfel de aeronave.

"La un moment dat, trebuie să avem un avion prezidențial și nu numai pentru președinte, ci și pentru miniștri care se duc în delegații, când sunt lucruri importante. Unu, pentru că avionul ăsta face mult mai mult decât un avion normal și, doi, pentru că nu avem comunicații înăuntru. În momentul în care suntem înăuntru, suntem izolați", a declarat în cursul dimineţii Nicuşor Dan.

