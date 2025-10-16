Antena Meniu Search
Nicuşor Dan, discuţie cu preşedintele CE despre ajutorul pentru Ucraina şi apărarea Uniunii Europene

Preşedintele Nicuşor Dan a discutat la telefon cu preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, despre apărarea UE, sprijinul pentru Ucraina, cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni şi stimularea competitivităţii UE prin simplificarea birocraţiei.

de Redactia Observator

la 16.10.2025 , 11:05
"Tocmai am avut o convorbire productivă cu preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, înaintea summitului de săptămâna viitoare. Am discutat despre apărarea UE, sprijinul pentru Ucraina, cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni şi stimularea competitivităţii UE prin simplificarea birocraţiei şi tranziţia verde/digitală", a transmis preşedintele Nicuşor Dan, într-o postare pe platforma X.

Şeful statului arată că în cadrul discuţiei a subliniat necesitatea unor politici climatice echitabile şi echilibrate, care să nu împiedice creşterea economică şi competitivitatea. "De asemenea, am salutat viitorul Plan european pentru locuinţe la preţuri accesibile", a mai spus Nicuşor Dan.

nicusor dan romania ucraina uniunea europeana
