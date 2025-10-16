Preşedintele Nicuşor Dan a discutat la telefon cu preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, despre apărarea UE, sprijinul pentru Ucraina, cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni şi stimularea competitivităţii UE prin simplificarea birocraţiei.

- Nicuşor Dan, discuţie cu preşedintele CE despre ajutorul pentru Ucraina şi apărarea Uniunii Europene - Arhivă

"Tocmai am avut o convorbire productivă cu preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, înaintea summitului de săptămâna viitoare. Am discutat despre apărarea UE, sprijinul pentru Ucraina, cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni şi stimularea competitivităţii UE prin simplificarea birocraţiei şi tranziţia verde/digitală", a transmis preşedintele Nicuşor Dan, într-o postare pe platforma X.

Şeful statului arată că în cadrul discuţiei a subliniat necesitatea unor politici climatice echitabile şi echilibrate, care să nu împiedice creşterea economică şi competitivitatea. "De asemenea, am salutat viitorul Plan european pentru locuinţe la preţuri accesibile", a mai spus Nicuşor Dan.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi să plătiţi cash la livrarea coletelor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰