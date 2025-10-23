Nicuşor Dan participă la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. Care este agenda discuţiilor

Preşedintele Nicuşor Dan participă azi la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. Liderii europeni se strâng pentru a discuta despre situaţia din Ucraina şi adoptarea unui nou pachet de sancţiuni împotriva Rusiei. Pe ordinea de zi se află, printre altele, situația din Ucraina, evoluțiile din Orientul Mijlociu și relațiile cu Republica Moldova.

Zi importantă și plină de evenimente la Bruxelles. În prim-plan se află situația din Ucraina și adoptarea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Liderii europeni vor avea discuții intense, mai ales în contextul apariției unui nou plan de pace în 12 puncte.

Cel mai important aspect al planului este oprirea luptelor pe actuala linie a frontului, însă fără ca Rusia să păstreze teritoriile ocupate. Uniunea Europeană și Ucraina nu recunosc aceste teritorii ca fiind rusești, un punct de divergență major, deoarece Moscova nu este de acord cu această condiție.

Alte puncte importante din planul de lucru includ: întoarcerea copiilor deportați în Ucraina, schimb de prizonieri, garanții de securitate pentru Ucraina, fonduri pentru reconstrucție şi o cale accelerată de aderare la Uniunea Europeană.

Discuţii despre aderarea Ucrainei la UE

Aderarea Ucrainei la UE este o temă discutată de mult timp. Există propunerea ca procesul să se facă la pachet cu Republica Moldova, folosind o majoritate calificată pentru a evita dreptul de veto al Ungariei, care se opune în prezent aderării Ucrainei.

În schimb, planul prevede că Rusia ar putea beneficia de o ridicare treptată a sancțiunilor, după implementarea și verificarea acordului. Supravegherea ar urma să fie realizată de un consiliu internațional condus de Donald Trump, după un model similar celui propus pentru Gaza.

Planul este în prezent analizat de liderii europeni, iar Volodimir Zelenski pare deschis la această variantă. Vizita sa recentă la Casa Albă, urmată de o deplasare fulger a secretarului general al NATO la Washington, arată intensificarea negocierilor diplomatice. Vineri se va reuni din nou "Coalition of the Willing", coaliția țărilor europene care sprijină activ eforturile de pace în Ucraina, la peste trei ani de la începutul războiului.

Pe lângă subiectul ucrainean, România are și alte teme pe care le va ridica în cadrul reuniunii. Consiliul se anunță lung și dificil, mai ales după neînțelegerile de la precedenta întâlnire. Pe agendă se află și teme de reînarmare europeană, inclusiv discuțiile privind "zidul anti-dronă", abordate anterior la reuniunea informală de la Copenhaga, unde nu s-a ajuns la o concluzie clară.

