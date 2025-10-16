Procurorul general al României: "Toate firele războiului hibrid duc spre Rusia". Ce măsuri iau autorităţile

Procurorul general al României, Alex Florenţa, a declarat, joi seară, că "toate firele" războiului hibrid duc spre Federaţia Rusă şi că suntem în continuare vizaţi. El a precizat că sunt mai multe site-uri care promovează propaganda rusă şi care sunt monitorizate, scrie News.ro.

Procurorul general al României, Alex Florenţa, a vorbit, joi seară, despre războiului hibrid şi implicarea Federaţiei Ruse în alegerile din România.

Întrebat de ce acţiunile, care au început în 2019 şi s-au intensificat în perioada 2022-2024, nu au fost depistate anterior, Alex Florenţa a afirmat: "Pentru că Parchetul nu are cum să depisteze o astfel de faptă, decât dacă este sesizat la un moment dat sau este informat cu privire la un astfel de comportament, mai ales în mediul online".

În plus, Florenţa afirmă că Ministerul Public nu are "posibilitatea nici tehnică, nici legislativă de a monitoriza spaţiul online, de a filtra acel conţinut permanent pe care îl vezi în online, pentru a putea constata o eventuală ingerinţă de acest tip".

Întrebat dacă SRI ar fi trebuit să sesizeze procurorii, Florenţa a afirmat: "În momentul în care un serviciul de informaţii are un bagaj de informaţiile legate de un anumit fenomen infracţional, desigur are obligaţia de a veni către organele de urmărire penală cu astfel de sesizare sau informare".

Procurorul general a explicat că, ulterior, procurorii au beneficiat de sprijinul SRI pentru realizarea raportului cu privire la ingerinţa Rusiei în alegeri.

"Toate firele" duc spre Federaţia Rusă

"Toate firele" duc către prezenţa Rusiei în spatele războiului hibrid, a precizat Florenţa, referindu-se la firme care au "legături certe cu Federaţia Rusă", dar şi toată infrastructura online pusă la dispoziţie printr-o campanie numită Native Ads.

"Vorbim aici de diferite canale media de pe fiul de reţelele de socializare. Vorbim de site-uri construite în această infrastructură tocmai în scop de dezinformare", a declarat Alex Florenţa.

Întrebat dacă aceste site-uri sunt monitorizate, procurorul general a confirmat.

"Categoric, după evenimentele de anul trecut şi pe întreg parcursul anului 2025, toate instituţiile cu atribuţii în acest domeniu şi-au adaptat deja activitatea şi evident că lecţiile au fost învăţate cât se poate de bine în raport de ceea ce s-a întâmplat anul trecut", a declarat Florenţa.

Sute de canale pe reţelele de socializare, monitorizate

Procurorul general al României a precizat că sunt zeci de site-uri şi sute de canale pe reţelele de socializare care sunt monitorizate.

"Noi trebuie să înţelegem că această infrastructură a trebuit la un moment dat analizată, pentru că vorbim de o infrastructură uriaşă, vorbim de câteva sute de canale pe reţelele de socializare şi zeci de site-uri de acest tip, inclusiv site-uri clonate ale instituţiilor de stat şi ale principalor trusturi mass-media, unde această procedură de dezinformare are mult mai multă priză la public, părând într-adevăr venind dintr-o sursă oficială, şi a trebuit ca toată această infrastructură să fie analizată de către toate instituţiile care am participat în această anchetă pentru a realiza tocmai aceste fire, aceste legături indisolubile cu Federaţia Rusă şi a putea proba în mod evident faptul că în spatele întregii campanii de dezinformare pe spaţiul românesc s-a aflat într-adevăr acest actor străin. În afară de aceste elemente, pentru că vorbim de război hibrid, marea majoritate a oamenilor se raportează mental la acest tip de instrumentar, respectiv dezinformare şi propagandă", a declarat Florenţa.

Alex Florenţa a dăugat că sunt folosite şi alte instrumente în războiul hibrid, inclusiv acte de sabotaj.

"Suntem în momentul de faţă targetaţi în continuare cu acest tip de ameninţări şi sunt achete în derulare cu privire la aceste aspecte", a spus Florenţa.

El a precizat că nu a avut nicio discuţie cu fostul preşedinte Klaus Iohannis despre acest război hibrid.

"La acel moment nu am avut nicio discuţie. Nu a solicitat", a explicat Florenţa.

