Liderii Coaliţiei s-au înteles. Bucurestenii vor alege pe 7 decembrie urmaşul lui Nicusor Dan la Primăria Generală. Partidele de la putere vor avea candidaţi separaţi şi vor duce o luptă în trei pentru funcţia de edil al Capitalei.

Dacă aici a fost acord, nu acelaşi lucru se poate spune despre tăierea pensiilor speciale, care a picat la CCR. Sursele Observator spun că azi au sărit scântei între PSD şi PNL când a fost vorba despre refacerea proiectului.

Liderii partidelor din Coaliţie au căzut de acord să aibă candidaţi separati în lupta pentru Primăria Capitalei. Surse politice spun că PSD a propus un acord scris prin care PNL si USR să garanteze că nu se vor retrage unul in favoarea celuilalt dar partidele de dreapta au refuzat pe motiv că e un "gentleman agreement" - se vor lupta pentru Primăria Generală, dar nu se vor ataca în campania electorală.

Pe cine mizează PSD

Articolul continuă după reclamă

Candidatul PSD va fi ales dintre Daniel Băluţă si Gabriela Firea.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pe cine mizează PNL

PNL ar putea miza pe primarul din Sectorul 6, Ciprian Ciucu - unul dintre oamenii de încredere ai premierului Ilie Bolojan, sau pe actualul primar interimar Stelian Bujduveanu.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pe cine mizează USR

De cealaltă parte, USR îl va arunca în luptă pe Cătălin Drulă, cel care îsi face deja campanie pe reţelele de socializare şi care speră să mizeze pe sprijinul preşedintelui, numai că Nicuşor Dan a precizat în cadrul interviului de la Observator că îl obligă Constituţia să nu susţină vreun candidat.

Tensiuni pe pensiile magistraţilor

Liderii Coaliţiei au discutat azi şi despre pensiile magistraţilor, asta după ce reforma a picat la Curtea Constituţională, în lipsa unui aviz din partea CSM.

Premierul Ilie Bolojan şi-ar dori să reia rapid procedura şi să ceară avizul CSM, apoi să-şi asume din nou răspunderea în Parlament.

În schimb, PSD a propus negocieri cu magistratii şi noi concesii privind valoarea pensiei şi vârsta de pensionare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu decizia CCR privind pensiile magistraţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰