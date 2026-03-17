Urlete, reproşuri şi jigniri la dezbaterile din Parlament! PSD a reuşit să-şi majoreze bugetul pentru programul de solidaritate cu ajutorul AUR, iar colegii de Coaliţie îi acuză acum că au încălcat acordul semnat la instalarea Guvernului. Pe lângă tensiuni, au fost şi momente hilare - la dezbaterea bugetului Instanţei Supreme, trimisa Liei Savonea nu a reuşit să răspundă concret la nicio întrebare.

"Nu mai ţineţi lecţii, că doar jigneşti colegii în cea mai mare parte a timpului".

"Doamna preşedintă..."

"Haideţi, vă rog, trecem la întrebări".

Articolul continuă după reclamă

"Am pus o întrebare, vreau un răspuns! Vreau un răspuns!"

Schimb de replici dure între parlamentari

Deputatul PSD Adrian Câciu a avut o reacţie violentă în timpul dezbaterilor din comisia de Finanţe - a ţipat şi a dat cu pumnul în masă. Scandal şi la comisia de Buget, unde Diana Buzoianu a izbucnit.

"Ştiţi de când aş fi vrut să fiu lângă dumneavoastră şi să vă explic argumentat cât de incompetentă sunteţi? Vă spun mai exact despre ce este vorba...", a spus un senator PACE

"Să ştiţi că dacă ţipaţi mai tare la microfon nu vă creşte bărbăţia", a spus Diana Buzoianu.

Trimisă de Lia Savonea la audierile despre buget, reprezentanta Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nu a dat putut să dea răspunsuri exacte.

"Câţi judecători au de recuperat aceste sume în urma unor hotărâri judecătoreşti?"

"Nu pot să vă spun. Nu am ştiut de aceste detalii".

"Deci câte hotărâri judecătoreşti?"

"Nenumărate".

"Sunt mai mici de o mie, mai multe de o mie?"

"(N.r. i se şopteşte) Poftim? Probabil că mai mult de o mie".

Acuzații de alianță între PSD și partidele suveraniste

Dincolo de scandaluri, votul din Comisii a conturat o nouă alianţă în Parlament. Liberalii i-au acuzat pe social-democraţi că au bătut palma cu partidele extremiste pentru a modifica Bugetul aprobat de premier.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Înţeleg că există acest deal, înţelegere între PSD şi AUR, că se vede de la poştă, prin care vă doriţi aruncarea în aer acestui buget de stat, pentru că se observă acest lucru. Însă, totuși, faceţi-o mai cu tact", a precizat Robert Sighiartău, deputat PNL.

Tensiuni și în jurul fondurilor pentru investiții

PSD şi AUR au reuşit să scoată din Bugetul ministerului Dezvoltării peste 400 de milioane de lei, bani destinaţi construirii unui complex sportiv în Oradea. Primarul oraşului acuză cele două partide că s-au răzbunat pe Ilie Bolojan, pe care Sorin Grindeanu îl ameninţă.

Reporter: Va fi sacrificat Ilie Bolojan înainte de Paşte sau i se iartă păcatele de către PSD? Îl prinde Învierea în funcţie?

Sorin Grindeanu: E prim-ministru, nu doar că e preşedinte PNL, e prim-ministru pe 46% din voturi de la PSD. În momentul în care nu găseşti soluţii, şi nu s-au găsit soluţii, înseamnă că nu mai vrei partener Partidul Social Democrat.

Amendamentele PSD, adoptate în comisii

Unul dintre amendamentele PSD a majorat bugetul Ministerului Muncii cu un miliard 100 de milioane de lei. Din aceste fonduri vor fi acordate ajutoare pentru pensionari, copiii cu dizabilităţi şi familii cu venituri reduse. Un alt amendament iniţiat de PSD acorda sprijin financiar şi pentru foştii militari care au pensii sub 3.000 lei.

"Art.19. Nu se va iniţia sau vota un proiect de lege sau amendament care presupune creşteri de cheltuieli, facilităţi, sporuri, angajări, achiziţii fără acordul prealabil al conducerii Coaliţiei".

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Vă este teamă după ce Iran a amenințat România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰