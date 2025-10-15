PSD încearcă să-şi recupereze electoratul pierdut. Partidul vrea să pună religia şi patriotismul la loc de cinste. Social-democratii spun că nu vor copia partidul lui George Simion şi nu vor vira către curentul suveranist. Sunt lideri din PSD care se tem că partidul ar putea să dispară şi să fie înghitit de AUR. Altii şi-au găsit salvarea în deviza Casei Regale - Nimic fără Dumnezeu.

În căutarea gloriei de altădată, PSD va renunţa la eticheta de partid "progresist", care apare acum în statut şi se va defini ca un partid "atașat valorilor naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român".

"În ideologia noastră mai mult suntem un partid creştin-democrat. Nu ne asemănăm foarte mult, să fiu aşa elegant, cu partidele socialiste din Suedia, din Olanda, de unde vreţi dumneavoastră. Ce rol va avea religia pentru PSD în doctrina partidului? Păi fără Dumnezeu nimic nu e", a declarat Paul Stănescu, secretar general PSD.

Grindeanu rămâne fără rival. Corlăţean propune "Consiliul Înţelepţilor"

Retras din cursa pentru şefia PSD, senatorul Titus Corlăţean s-a întâlnit azi cu Sorin Grindeanu, rămas fără rival înainte de Congres.

Fostul ministru de Externe a propus înfiinţarea unui aşa-zis "Consiliu al Înţelepţilor", format din foştii lideri ai partidului. A avertizat însă că PSD riscă să dispară, dacă electoratul tradiţional va continua să migreze către partidele suveraniste.

"Aşa cum stau lucrurile astăzi, PSD-ul practic nu are viitor. Bătălia strategică în anii care vor urma nu este o bătălie politică între USR-PNL cu AUR, că nu au treabă, ci între PSD şi AUR", a spus Titus Corlăţean, senator PSD.

PSD mizează pe patriotism

Sunt lideri PSD care spun că partidul va pune patriotismul pe primul plan, dar nu va schimba macazul spre curentul suveranist.

"Sub nicio formă PSD NU va împărtăşi valenţele acestui curent progresist exagerat. Doctrina suveranistă eu n-am înţeles. Ce înseamnă suveranism? Să fiu singur împotriva UE? Eu nu. Eu vreau să fiu patriot şi să apăr interesele ţării mele în interiorul UE", a spus Daniel Zamfir, senator PSD.

"Avem nişte rădăcini care sunt româneşti. PSD în România nu e un PSD din Norvegia sau Suedia. Este un partid social-democrat în România, iar poporul român are nişte rădăcini, inclusiv cele creştine. Societatea s-a schimbat, se schimbă, trebuie să ne adresăm unei categorii mult mai largi de electorat", a mai afirmat Titus Corlăţean.

Congresul din 7 noiembrie va marca şi retragerea lui Paul Stănescu, unul dintre cei mai influenţi lideri PSD.

"Nu mai candidez la nimic. Lăsăm generaţia tânără, se schimbă generaţiile, aşa e frumos. Cred că am fost cel mai longeviv secretar general. Am 6 ani cred, aşa că ajunge, am şi o vârstă, ajunge", a spus Paul Stănescu, secretar general PSD.

Funcţia de secretar general va fi preluată de europarlamentarul Claudiu Manda, soţul Olguţei Vasilescu și liderul PSD Dolj.

O nouă conducere, între vechi influenţe şi noul val

Pe lângă instalarea lui Sorin Grindeanu ca lider cu puteri depline, social-democraţii vor valida la Congres o structură de conducere formată din 16 vicepreşedinţi şi 5 prim-vicepreşedinţi.

Lideri precum Mihai Tudose, Olguţa Vasilescu, Daniel Băluţă sau Gabriela Firea îşi vor păstra influenţa la vârful partidului. Din conducerea PSD vor face parte şi tineri din noul val, precum Victor Negrescu, Gheorghe Şoldan sau Bogdan Ivan.

Redactia Observator

