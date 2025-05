Nicuşor Dan și liderii partidelor pro-europene au stat azi faţă în față, la aceeaşi masă, la Palatul Cotroceni. Negocierile informale au durat mai bine de două ore dar, cel puțin deocamdată, nu s-a ajuns la o formulă clară de Coaliție pentru instalarea unui Guvern cu puteri depline, care să-și asume măsuri nepopulare pentru reducerea deficitului bugetar.

Nicuşor Dan: "Urmează să luăm măsuri dure și trebuie să fie o persoană credibilă".

Reporter: "Bolojan rămâne favorit?"

Vezi și

Nicuşor Dan: "Mențin ce am zis în campania electorală".

Reporter: "Când o să avem un nou guvern?"

Nicuşor Dan: "Două, trei săptămâni".

"Eu aş spune că se conturează premisele pentru o Coaliție largă pro-europeană. Ilie Bolojan este premierul credibil și cu autoritate de care avem nevoie", a punctat Dominic Fritz, președintele interimar USR.

PSD va decide luni ce poziţie îşi asumă

Dacă PNL, USR şi UDMR şi-ar dori un Guvern cu majoritate stabilă în Parlament, liderii PSD încă mai oscilează între Putere și Opoziție.

Social-democrații vor lua decizia după ce se vor consulta, în weekend, cu toți primarii și liderii județeni.

"Da, am văzut dorința de a avea PSD în interiorul Coaliției de guvernare. Nu am spus nu, nu am spus nici da. Vrem să consultăm baza partidului, poate unora nu le place. E decizia noastră, PSD, cum facem aceste lucruri, pe ce drum o vom lua: în opoziţie sau la putere. Nu suntem în situația de a pune condiții, pentru că nu cerem nimic, chiar dacă suntem în Opoziţie, chiar dacă dăm un vot de încredere unui Guvern minoritar sau suntem parte a guvernării", a declarat Sorin Grindeanu, lider interimar al PSD.

Dacă PSD va alege calea Opoziţiei, atunci vom avea un Guvern minoritar cu Ilie Bolojan în funcţia de premier. În acest caz, PSD ar vota instalarea Guvernului, dar ar rămâne în Opoziţie alături de partidele extremiste.

Ce alte scenarii de lucru s-au conturat

Pe masa negocierilor există și alte scenarii de lucru. PSD a propus ideea unui premier tehnocrat, dar celelalte partide au exclus din start această opțiune.

Un alt scenariu ar fi o rocadă în trei la masa puterii, în care PSD, PNL și USR să își împartă, pe rând, poziția de premier.

Săptămâna viitoare vor continua și negocierile privind programul de guvernare. Vor fi 16 grupuri de lucru pentru fiecare minister, formate din reprezentanții partidelor.

Negocierile pentru șefia Guvernului și împărțirea ministerelor vor începe abia ulterior, dacă va exista un acord în privința măsurilor fiscale care ar trebui adoptate de noul Guvern.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că este o măsură bună decizia CCR privind secretizarea declaraţiilor de avere? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰