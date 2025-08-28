Preşedintele Nicuşor Dan a transmis joi o reacţie în urma agresiunii asupra unui livrator din Capitală, el precizând că condamnă cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în Bucureşti, care a fost lovit şi umilit doar pentru că nu s-a născut aici şi adăugând că asemenea fapte sunt intolerabile. Şeful statului arată că asemenea acte de violenţă xenofobă, oricât de izolate ar părea, constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societăţii noastre, iar autorităţile ar trebui să trateze acest caz cu maximă seriozitate, ca o infracţiune motivată de ură.

- Reacţia lui Nicuşor Dan după ce un livrator a fost lovit: "A fost umilit doar pentru că nu s-a născut aici" - Profimedia

"Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în Bucureşti, care a fost lovit şi umilit doar pentru că nu s-a născut aici. Asemenea fapte sunt intolerabile", spune Nicuşor Dan, într-un mesaj pe platforma X. Şeful statului afirmă că "în ultimele săptămâni, s-au propagat în spaţiul public voci care instigă la ură împotriva străinilor, iar cuvintele au consecinţe reale, uneori dramatice".

Andrei Jianu, poliţistul care a intervenit, felicitat de Nicuşor Dan

"Asemenea acte de violenţă xenofobă, oricât de izolate ar părea, constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societăţii noastre. Autorităţile ar trebui să trateze acest caz cu maximă seriozitate, ca o infracţiune motivată de ură", spune preşedintele.

Articolul continuă după reclamă

Nicuşor Dan îl felicită pe "poliţistul aflat în timpul liber care a intervenit rapid şi cu mult curaj pentru a opri atacatorul, împiedicând astfel incidentul să degenereze". "Mulţi români sunt, la rândul lor, plecaţi la muncă în străinătate. Tocmai de aceea ştim prea bine ce înseamnă să fii nevoit să îţi cauţi şansa departe de ţară şi de familie. Îmi reafirm angajamentul pentru o Românie care respectă drepturile fiecărei persoane, indiferent de naţionalitate, etnie sau statut. Oricine trăieşte şi munceşte aici merită protecţie şi tratament egal. Nu ura ne defineşte pe noi, românii, ci solidaritatea, ospitalitatea şi toleranţa", declară preşedintele Nicuşor Dan.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi gândit să plătiți rovinieta mai devreme, ca să prindeți prețul vechi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰