Reforma Administraţiei, publicată: Concedieri, tăieri de salarii. În ce condiţii nu vor mai creşte taxele

Guvernul pregăteşte pachetul trei de măsuri fiscale. Vizate sunt administraţia centrală, dar şi cea locală unde sunt pregătite concedieri. Ilie Bolojan susţine că Educaţia este exclusă de la noi măsuri, la fel şi Senatul, acolo unde s-au făcut deja tăieri. Premierul promite că taxele şi impozitele nu vor mai creşte în acest an dacă statul va reuşi să-şi crească veniturile. Prin adoptarea noilor măsuri, statul se aşteaptă la economii de miliarde de lei.

"Înainte de aprobarea bugetului, trebuie să adoptăm acest pachet pentru că altfel bugetul României nu se poate închide în aceşti parametri". Este anunţul făcut de Ilie Bolojan după ce Ministerul Dezvoltării a pus în transparenţă publică proiectul pentru reforma administraţiei centrale şi locale. Acesta prevede tăieri de 10 la sută a cheltuielilor cu personalul din administrația publică centrală, fără să fie afectate salariile angajaților. Vizate sunt inclusiv Cancelaria Prim-Ministrului sau Autoritatea pentru Protecţia Consumatorului.

În ce condiţii nu vor mai creşte taxele în 2026

"Anul acesta nu mai trebuie să creștem impozite și taxe, dacă ne reducem aceste cheltuieli. Anul viitor trebuie să ajungem la un deficit şi mai mic", a transmis premierul. Proiectul prevede ca, în administraţia locală, să se aplice o reducere de 10% a posturilor deja ocupate la nivel naţional. "Prin reducerea de personal, aceşti oameni se duc în piaţa privată, trebuie să recunoaştem că avem un deficit de oameni în economia reală".

Autoritățile locale vor putea reduce temporar cheltuielile de personal proporțional cu posturile care urmează să fie desființate. Statul se aşteaptă ca astfel să facă economii de peste 3 miliarde de lei în acest an.

PSD decide dacă rămâne sau nu la guvernare

Validarea măsurilor în coaliţie ar putea avea loc săptămâna viitoare, însă până la adoptare e nevoie ca PSD decidă dacă rămâne sau nu la guvernare. Social-democraţii vor ca în pachetul trei de măsuri fiscale să fie incluse şi măsuri de relansare economică. "La finalul lunii ianuarie trece această perioadă de evaluare şi vom vota dacă vom rămâne sau nu", a transmis Sorin Grindeanu, liderul PSD.

În acest timp, însă, românii sunt în continuare furioşi din cauza creşterilor de taxe din acest an. "Diferenţă de două ori şi ceva faţă de anul trecut. Să le mulţumim celor care îşi cam bat joc de noi. De trei ori mai mult...ca anul trecut. Nu plătesc că nu am. Trebuie să-i mulţumit domnului care a făcut treaba asta".

Premierul a anunţat că bugetul pe 2026 ar putea fi aprobat abia la jumătatea lunii vitoare.

