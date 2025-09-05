26 de ţări sunt dispuse să trimită trupe de menţinere a păcii în Ucraina pentru a asigura protecţie pe uscat, pe mare sau din aer, ca garanţii de securitate. Sunt concluziile summitului special al Coaliţiei de Voinţă, organizat la Paris. România nu va trimite trupe, dar va sprijini operaţiunile. Între timp, Financial Times a dezvăluit că Statele Unite vor tăia din fondurile pe care le primeau armatele europene aflate la frontiera cu Rusia, pentru a le determina să contribuie mai mult la propria apărare.

Cei 7 lideri europeni ai grupului au fost primiţi de preşedintele francez şi garda de onoare la Palatul Elysee. Alţi 27 de şefi de stat au participat virtual. "26 de ţări s-au angajat fie să desfăşoare trupe în Ucraina, fie să fie prezente pe uscat, pe mare sau în aer, pentru a garanta securitatea Ucrainei imediat după încetarea focului sau semnarea păcii", a declarat Emmanuel Macron, preşedintele Franţei. A fost una dintre concluziile summitului special al Coaliţiei de Voinţă.

România nu va trimite trupe în Ucraina

România a fost reprezentată de preşedintele Nicuşor Dan, care a participat prin videoconferinţă. Poziţia ţării noastre a fost una clară. "Multe din ţările care sunt aici, în proximitatea Rusiei, au aceeaşi decizie pe care o avem şi noi: de a nu trimite oameni în Ucraina după o eventuală pace sau o eventuală încetare a focului. În schimb, vom sprijini logistic, cu bazele noastre, operaţiunile de menţinere a păcii. Era un oarecare optimism că Rusia, în faţa acestui angajament diplomatic, ar putea să vină repede la discuţii. Eu mi-am manifestat pesimismul care iată că se confirmă în momentul ăsta. Rusia nu şi-a dorit niciodată pacea în Ucraina", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

Articolul continuă după reclamă

După întâlnire, Donald Trump a fost informat despre discuţii. "Dacă Rusia continuă să refuze negocieri de pace, atunci vom impune sancţiuni suplimentare împreună cu Statele Unite ale Americii. Acesta este, de altfel, şi mesajul transmis mai devreme de preşedintele Donald Trump în cadrul acestui apel", a declarat Emmanuel Macron, preşedintele Franţei.

Moscova însă a repetat, de mai multe ori, că nu va accepta trupe europene de menţinere a păcii în Ucraina. "De ce să ne intereseze ce gândeşte Rusia cu privire la trupele din Ucraina? Nu ei sunt cei care decid", a declarat Mark Rutte, secretarul general al NATO. Una dintre principalele cereri ale lui Trump a fost ca Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski să se vadă faţă-n faţă şi să semneze un tratat de pace. Liderul rus l-a invitat pe omologul său de la Kiev nu pe teren neutru, ci chiar în inima Moscovei.

Statele Unite vor tăia din fondurile pe care le primeau armatele europene aflate la frontiera cu Rusia

"Cred că dacă vrei ca întâlnirea să nu aibă loc, atunci trebuie să mă inviţi la Moscova. Această întâlnire este necesară. Nu este o chestiune de dorinţă, ci de necesitate. Am susţinut orice format: întâlnire bilaterală, trilaterală. Cred că Rusia face tot ce poate pentru a o amâna", a declarat Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei. Presa internaţională scrie că Putin vrea să profite de relaţia pe care o are cu liderul american pentru a câştiga timp şi mai mult teritoriu pe front. "Am relații bune cu el, ne tutuim. Vă pot spune și sper că el va auzi: oricât de ciudat ar părea, în aceste patru zile, în timpul negocierilor de tot felul, atât în cadrul formal, cât și informal, nimeni nu a exprimat vreodată păreri negative cu privire la actuala administrație americană", a declarat Vladimir Putin, preşedintele Rusiei.

Vladimir Putin a dat de înţeles că este dispus să încheie războiul, dacă ucrainenii vor face concesii teritoriale. Între timp, Financial Times a dezvăluit că Statele Unite vor tăia din fondurile pe care le primeau armatele europene aflate la frontiera cu Rusia, pentru a le determina să contribuie mai mult la propria apărare. Eliminarea se va face treptat, până în toamna anului 2026. Vizate ar fi, în special, ţările baltice.

