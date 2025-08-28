Bolojan sugerează că Guvernul va demisiona dacă legea pensiilor magistraților va cădea la CCR

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri seară că, în cazul în care proiectul de modificare a pensiilor magistraților va fi respins de Curtea Constituțională, "e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăți". El a reamintit că și în alte domenii există pensionări anticipate și "dezechilibre între nivelul pensiilor și cel al salariilor", subliniind că schimbările din Justiție ar trebui extinse și la celelalte sisteme unde persistă astfel de inechități.

Ilie Bolojan a fost întrebat ce va face Guvernul dacă Curtea Constituţională va declara neconstituţionale schimbările pe care Legislativul le aduce în ceea ce priveşte pensiile şi vârstele de pensionare pentru judecători şi procurori. "În primul rând, încercăm să pregătim acest pachet cât mai bine posibil, ţinând cont de deciziile pe care Curtea Constituţională le-a emis în acest domeniu de-a lungul anilor, şi nu sunt puţine, iar acest pachet se referă la ceea ce se întâmplă în viitor, la pensiile care vor intra în plată. Eu sper că, respectând toate deciziile Curţii, respectând legislaţia, argumentând cât mai bine, acest pachet are şanse mari să treacă de Curtea Constituţională. Al doilea lucru: dacă un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituţională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi, alte acumulări care sunt adunate", a declarat Ilie Bolojan, miercuri seară, la Antena 3. Premierul a amintit că nu doar magistraţii, ci şi alte categorii profesionale au privilegii comparativ cu restul populaţiei.

"Aceste dezechilibre legate de pensionări nu sunt doar în acest sistem (de Justiţie – n.r.), sunt şi în alte sisteme, avem, spre exemplu, Ministerul de Interne, serviciile de informaţii, şi aici există reglementări care înseamnă pensionări prea rapide, înseamnă dezechilibre în raportul dintre pensie şi salariu şi deci această corecţie este un cap de pod şi ea trebuie extinsă şi în celelalte zone, dintr-o echitate, dar nu numai dintr-o echitate, ci pur şi simplu din condiţii minime de sustenabilitate a sistemului de pensii", a adăugat prim-ministrul. El a spus că, dacă Guvernul nu reuşeşte să treacă pachetele propuse, atunci trebuie să lase un alt executiv.

"Uitaţi-vă unde am ajuns spunând că totul este posibil şi că există soluţii magice! Nu există soluţii magice (...) Fără aceste corecţii nu am făcut nimic şi atunci, dacă nu ai reuşit să treci un prim pachet, înseamnă că nu mai ai legitimitatea să mergi mai departe şi atunci mai bine laşi alte guverne, care nu au decât să vină cu altă energie, cu altă autoritate, ca să facă lucrurile. Dar sunt nişte pachete obligatorii dacă vrem să menţinem o coeziune socială minimă şi oamenii să fie parte la acest efort care se face", a precizat premierul Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a mai spus, miercuri seară, că la jumătatea lunii septembrie va prezenta elementele celui de-al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare. "În perioada următoare, trebuie să mai adoptăm şi alte legi, unele sunt de corectare de nedreptăţi, altele de reduceri de cheltuieli, altele de a veni cu proiecte de dezvoltare, în aşa fel încât să creăm condiţii de relansare economică. Dar, după ce adoptăm acest pachet, după ce facem o nouă analiză a situaţiei noastre, vom anunţa la jumătatea lunii septembrie aceste lucruri", a spus Ilie Bolojan, întrebat în legătură cu cel de-al treilea pachet pe care îl are în vedere Guvernul.

Şeful Executivului a precizat că toate măsurile de stimulare înseamnă, în acest moment, aspecte care ţin de predictibilitate. "Să nu facem rău, pentru că aspecte care ţin de ajutoare de stat sau de forme de sprijin de genul acesta trebuie să le luăm într-o manieră bine gândită", a adăugat premierul. În acest sens, el s-a referit la programul Rabla.

"Ani de zile am pompat sume destul de mari în sistemele de vouchere de tip Rabla. Dar gândiţi-vă că pompând foarte mult în aceste sisteme pentru maşini care nu se fabricau în România deloc, noi, practic, ne-am agravat şi mai mult deficitele de balanţă comercială şi dacă, într-adevăr, dorim să susţinem înlocuirea parcului auto vechi, am respectat toţi indicatorii pe tema asta, şi indirect să ne susţinem industria românească, înseamnă că ar trebui să dimensionăm aceste vouchere pe tipuri de maşini care se regăsesc în producţia din România", a adăugat premierul.

Prim-ministrul a spus că, "nemaiavând atâţia bani", s-au redus fondurile pentru această componentă, dar a fost lăsată cu "un centru de greutate pentru ceea ce se produce în România".

"Este o formulă de a sprijini industria românească. Altfel, nu facem decât să încurajăm importurile şi să contribuim şi mai mult, aşa cum v-am spus, la aceste deficite care ne creează mari probleme. (...) Orice fel de susţinere pentru companii care sunt în România înseamnă sprijin pentru economie. Orice fel de susţinere pentru companii care aduc tehnologii noi în România înseamnă sprijin în anii următori pentru dezvoltare. Orice politici de a susţine dezvoltări de capacităţi energetice în România reprezintă un sprijin indirect pentru toate domeniile. Sunt nişte lucruri pe care le veţi vedea în perioada următoare", a mai spus premierul Ilie Bolojan.

