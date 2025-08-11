Şedinţă BPN. Social-democraţii decid astăzi dacă rup sau nu Coaliţia de guvernare

Biroul Permanent Național al PSD se reunește luni, de la ora 11:00, în ședință, pentru a stabili poziția clară a partidului privind continuarea colaborării guvernamentale.

UPDATE 11:20 Social democrații se plâng că nu sunt consultaţi în luarea deciziilor în coaliția de guvernare. Eurodeputatul Victor Negrescu a declarat luni, la sediul partidului, că PSD nu amenință cu ieșirea de la guvernare și că o decizie în acest sens nu se ia astăzi, fiind nevoie de consultare în CPN, nu în BPN. Senatorul Daniel Zamfir a afirmat, la rândul său, că PSD nu va mai susține nimic în Parlament fără consens.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat săptămâna trecută convocarea Biroului Permanent Național. "Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național pentru ziua de luni, în vederea analizării situației create în interiorul coaliției de guvernare ca urmare a poziționării unor parteneri față de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului președinte al României, Ion Iliescu.

În opinia PSD, acțiunile și declarațiile recente ale unor membri ai coaliției, contrare obligațiilor legale și normelor de conduită instituțională, afectează nu doar relațiile dintre partidele semnatare ale Acordului politic de guvernare, ci și echilibrul necesar în funcționarea Guvernului", a scris Grindeanu pe Facebook.

Potrivit acestuia, PSD consideră că, indiferent de diferențele ideologice sau de interpretările istorice, respectul față de instituțiile statului, față de normele constituționale și față de memoria istorică trebuie să prevaleze în viața politică.

Mesajul lui Sorin Grindeanu

"Organizarea ceremoniilor oficiale prevăzute de lege în cazul decesului unui fost șef de stat nu este o chestiune opțională, ci o responsabilitate instituțională. Reuniunea Biroului Permanent Național are ca obiectiv evaluarea impactului acestor evenimente asupra funcționării coaliției de guvernare și stabilirea unei poziții clare a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentale, în condiții de respect reciproc și corectitudine politică.

PSD rămâne angajat în susținerea unei guvernări stabile, în interesul cetățenilor, dar subliniază că loialitatea politică, buna-credință și dialogul între parteneri reprezintă fundamente indispensabile ale oricărei construcții politice durabile", a spus Grindeanu.

Discuțiile în coaliție au început după ce USR a propus în ședința de Guvern din 5 august să nu fie declarată o zi de doliu național în memoria fostului președinte Ion Iliescu.

De la ce au pornit discuţiile în Coaliţie

"Din respect pentru victimele Revoluției și ale Mineriadelor, USR a propus în ședința de Guvern să nu fie doliu național. Luăm act de decizia Guvernului. Reprezentanții USR nu vor participa la funeralii", spunea, la acea dată, președintele USR, Dominic Fritz. Ulterior, PSD anunța că membrii din conducerea partidului au decis să nu mai participe la ședințele coaliției de guvernare până când cei de la USR nu își vor revizui atitudinea.

"Istoria nu poate fi mistificată! Iar cei care judecă azi vor fi judecați mâine, la rândul lor! PSD are respect față de instituțiile statului român! Refuzăm să girăm formele de instigare la ură publică manifestate de liderii USR, chiar și în ședințe oficiale de Guvern. De aceea, am decis, alături de colegii din conducerea PSD, să nu participăm la ședințele coaliției până când cei de la USR nu vor da dovadă de maturitate politică și își vor revizui atitudinea", a afirmat Sorin Grindeanu, pe 6 august, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

