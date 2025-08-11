Care sunt, de fapt, nemulțumirile PSD: "Nu decidem azi ieșirea de la guvernare". Ce vor pesediștii

Social democrații se plâng că nu sunt consultați în luarea deciziilor în coaliția de guvernare. Eurodeputatul Victor Negrescu a declarat luni, la sediul partidului, că PSD nu amenință cu ieșirea de la guvernare și că o decizie în acest sens nu se ia astăzi, fiind nevoie de consultare în CPN, nu în BPN. Senatorul Daniel Zamfir a afirmat, la rândul său, că PSD nu va mai susține nimic în Parlament fără consens.

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a subliniat, luni, la sediul partidului, unde social-democrații s-au reunit de la ora 11.00 în ședință, că nemulțumirile din PSD sunt legate de lipsa consultării în privința deciziilor din Coaliție și că partidul dorește respect, fiind cel mai mare din alianță. La acestea se adaugă problema fondurilor din programul "Anghel Saligny". El a precizat și că nu există încă o dată stabilită pentru Congresul PSD.

"PSD nu amenință cu ieșirea de la guvernare, nu e nicio amenințare", a declarat Negrescu, adăugând că o decizie în acest sens nu se ia astăzi, fiind nevoie de consultare în CPN (Consiliul Politic Național), nu în BPN (Biroul Politic Național).

Daniel Zamfir: PSD nu va mai susține nimic în Parlament fără consens

Senatorul PSD Daniel Zamfir a avertizat tot luni că PSD nu va mai susține nimic în Parlament fără consens. A transmis, totodată, că există nemulțumiri mari la adresa USR și a sugerat că ar fi mai multă liniște fără acest partid în Coaliție, subliniind că PSD nu a fost consultat în privința majorării TVA. El a adăugat că partidul are nevoie atât de "lupii tineri", cât și de experiența membrilor vechi, iar congresul ar trebui organizat cât mai rapid.

"E nevoie de lupii tineri din PSD, dar e nevoie și de experiența celor vechi; tinerețea nu e o virtute", a afirmat Zamfir. Întrebat dacă ar fi mai multă liniște fără USR în Coaliție, senatorul social-democrat a răspuns: "Eu cred că da".

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a convocat Biroul Permanent Național pentru a stabili poziția clară a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentale.

