Senatul a ținut un moment de reculegere în memoria activistului Charlie Kirk, la inițiativa unui senator AUR

Luni, senatorii au ţinut un moment de reculegere în memoria activistului american Charlie Kirk, la propunerea senatorului AUR Ştefan Geamănu, scrie Agerpres. 

la 15.09.2025 , 16:56
Senatorii au ţinut un moment de reculegere în memoria activistului american Charlie Kirk Charlie Kirk. 10 septembrie 2025 - ProfiMedia

"Vă propun să păstrăm un moment de reculegere în memoria lui Charlie Kirk, un luptător pentru adevăr şi libertate, ucis pentru curajul său. Prin acest gen simplu, dar profund, arătăm că România nu se aliniază extremiştilor neo-maxişti şi nu tolerează tăcerea complice în faţa crimei. Vă rog să onoraţi această memorie", a spus Geamănu.

Activistul conservator american Charlie Kirk a fost împuşcat, miercurea trecută, în timp ce participa la o dezbatere universitară în faţa a sute de oameni la Universitatea Utah Valley, în statul Utah, în vestul Statelor Unite.

Mai mulţi politicieni români au reacţionat în urma uciderii lui Charlie Kirk

Articolul continuă după reclamă

Sorin Grindeanu, președinte al Camerei Deputaților, a reacționat după asasinarea activistului conservator Charlie Kirk în Utah. Potrivit șefului interimar al PSD, uciderea lui Kirk, un aliat influent al preşedintelui Donald Trump, este "un act abominabil"

Liderul AUR, George Simion, a comentat uciderea lui Charlie Kirk, într-un mesaj postat tot pe rețeaua X: "Unul dintre cei mai influenți patrioți și conservatori ai SUA, Charlie Kirk, a fost asasinat în timp ce ținea un discurs la un eveniment organizat de el. Nu au reușit să-l ucidă pe președintele #Trump, dar i-au ucis prietenul și aliatul. Odihnește-te în pace, Charlie! Lupta ta va continua", a transmis Simion.

