Sorin Grindeanu a discutat cu Michael Dickerson, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la Bucureşti, despre ”teme de interes strategic”. Liderul social-democrat a transmis că ”suntem interesaţi, în primul rând, de consolidarea prezenţei militare americane în România”.

Sorin Grindeanu: Există o fereastră de oportunitate ca SUA să includă din nou România în Visa Waiver - Profimedia Images

"Discuţii punctuale cu Michael Dickerson, Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la Bucureşti, pe teme de interes strategic pentru România, ca pilon de stabilitate la Marea Neagră şi în cadrul Flancului Estic al NATO.

Suntem interesaţi, în primul rând, de consolidarea prezenţei militare americane în România, dar şi de creşterea relevanţei României în noul context geopolitic având în vedere întâlnirea de mâine, din Alaska, dintre preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin", a transmis, joi, preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

Ce spune despre Visa Waiver

Articolul continuă după reclamă

Potrivit acestuia, dincolo de rolul de factor de stabilitate în regiune, "România trebuie să devină şi un actor important în industria de apărare europeană". "Pentru România un subiect important în plan bilateral îl reprezintă şi Programul Visa Waiver.

Consider că există o fereastră de oportunitate pentru ca SUA să revină asupra deciziei şi să includă din nou România în acest program. Un pas în această direcţie ar însemna inclusiv o confirmare a creşterii relevanţei României în noua configuraţie geostrategică", a mai transmis Sorin Grindeanu.

Preşedintele american, Donald Trump şi cel rus, Vladimir Putin, se vor întâlni, vineri, pentru prima dată de la începutul invaziei ruse în 2022 pentru a încerca să găsească o modalitate de a pune capăt conflictului. Întrunirea este deja considerată a fi "istorică".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă mai permiteţi să plecaţi şi în minivacanţa de Sfânta Maria? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰