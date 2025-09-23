Guvernul a decis. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază se prelungeşte cu 6 luni. Liderii coaliției s-au înţeles să continue schema de ajutor, după mai bine de două săptămâni de tensiuni și dispute între partide. Măsura va proteja categoriile vulnerabile, însă ar putea duce la creșteri de prețuri la alte produse, spun analiștii.

Toate cele 17 categorii de produse, printre care pâinea, laptele, iaurtul, brânza, carnea de pui și de porc rămân cu adaos comercial plafonat. După o zi întreagă de negocieri la Palatul Victoria, liderii au decis prelungirea schemei până la finalul lunii martie. PNL și USR au propus continuarea măsurii pentru doar 3 luni, însă, după discuții cu președintele, premierul a acceptat soluția de compromis: 6 luni. Ilie Bolojan le-a transmis, însă, partenerilor de guvernare că este ultima oară când măsura se prelungește, potrivit surselor Observator.

Adaosul comercial va fi limitat la 5% pentru distribuitori și 20% pentru retaileri

Adaosul comercial va fi limitat la 5% pentru distribuitori și 20% pentru retaileri. "Zahăr avem 17% adaos comercial. Ulei, orez, energia electrică vine săptămâna viitoare și ai surpriza facturii, probabil ne dăm seama că adaosul comercial trebuia să fie mai mare ca să poți să acoperi cheltuielile", a declarat Cătălin Scarlat, comerciant. Românii resimt din plin scumpirile. Inflația a urcat la aproape 10% în august, după ce Guvernul a crescut TVA-ul la alimente, accizele și a eliminat plafonarea la energia electrică.

Articolul continuă după reclamă

Analiștii avertizează că retailerii au alte pârghii pentru a-și rotunji profiturile. "Neputând să-și acopere costurile din cauza plafonării, comerciantul a fost nevoit să crească prețurile la alte produse; aceste creșteri de prețuri la alte produse au fost mai mari decât ar fi fost în mod normal, pentru că a trebuit să includă pierderea", a declarat Dan Schwartz, expert fiscal. "România are nevoie de soluții sustenabile de stimulare a investițiilor, acces la capital garantat de stat, pentru ca companiile să aibă predictibilitate, acces la bani, să investească, să crească oferta, să nu mai importăm. Atunci vom reuși să scădem sustenabil prețurile. Cea mai bună soluție să scazi prețurile e să crești producția", a declarat Iancu Guda, specialist economic Observator.

Consiliul Concurenței refuză plafonarea. "E o măsură temporară. 'Temporar' ăsta ține de 2 ani, nu o mai putem lungi, va trebui să renunțăm la plafonare și să punem niște lucruri în loc. Să avem niște comitete care să discute punctual situațiile – când vedem o creștere stranie la anumite produse, să ne uităm la acele produse", a declarat Bogdan Chirițoiu, președinte Consiliul Concurenței. La finalul săptămânii trecute, retailerii i-au transmis premierului într-o discuție la Guvern că nu sunt de acord cu intervenția statului în economie, însă se vor conforma deciziei Executivului.

