Președintele României, Nicușor Dan, și consilierul prezidențial, Ludovic Orban, au decis de comun acord încheierea colaborării, a transmis Administraţia Prezidenţială.

"Decizia a fost luată în termeni amiabili. Președintele își exprimă aprecierea pentru activitatea domnului Orban și îi urează success în proiectele viitoare", a transmis Preşedinţia despre plecarea lui Ludovic Orban.

Ludovic Orban, fost prim-ministru și lider al Partidului Național Liberal (PNL), a fost numit consilier prezidențial pentru politică internă în data de 6 octombrie 2025.

În calitate de consilier prezidențial pentru politică internă, Orban l-a consiliat pe președintele Nicușor Dan în domenii precum administrația publică, legislația internă și relațiile cu partidele politice.

Articolul continuă după reclamă

Ludovic Orban s-a născut la 25 mai 1963, la Brașov. A absolvit Facultatea de Inginerie Civilă a Universității Tehnice din București și a obținut un masterat în managementul afacerilor publice. De-a lungul carierei sale politice, a ocupat diverse funcții, inclusiv cea de deputat și ministru al Transporturilor, înainte de a deveni prim-ministru în 2019.

Potrivit informațiilor apărute, discuțiile privind demiterea sa au legătură cu dosarul fraților Micula.

Ludovic Orban despre dosarul fraţilor Micula: Am fost obligaţi să plătim despăgubirile

Consilierul prezidenţial, Ludovic Orban, a declarat pe 3 noiembrie 2025 la Digi24 că decizia de a plăti despăgubirile către fraţii Micula, în perioada în care conducea Guvernul, a fost una impusă de o hotărâre arbitrală internaţională pe care România era obligată să o respecte, conform Mediafax.

"În 2019, când am preluat guvernul, am fost confruntat cu o situaţie extrem de gravă, existau popriri pe conturile unor companii de stat şi riscul de blocare a finanţării ROMATSA. Statul român era obligat să plătească acea despăgubire, câştigată de fraţii Micula la Curtea de Arbitraj ICSID. Am negociat şi am plătit cea mai mică sumă posibilă", a spus Orban.

El a adăugat că, dacă nu s-ar fi făcut plata, "statul român risca să fie prejudiciat şi mai grav", subliniind că hotărârea era definitivă şi trebuia pusă în aplicare.

Orban a respins categoric speculaţiile potrivit cărora Ilie Bolojan ar fi intermediat întâlniri între el şi fraţii Micula.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Declaraţiile sale vin în contextul percheziţiilor derulate în dosarul despăgubirilor acordate fraţilor Micula, anchetă care vizează suspiciuni de delapidare şi evaziune fiscală. Potrivit autorităţilor, despăgubirea plătită de statul român nu mai poate fi recuperată.

Poliţiştii au făcut la începutul lunii percheziţii la mai multe sedii de firme din judeţul Bihor, într-un dosar complex de evaziune fiscală şi delapidare. Prejudiciul este legat de un ajutor de stat declarat ilegal, în valoare de aproximativ 400 de milioane de euro. În dosar este vizat grupul European Food and Drinks, controlat de fraţii Ioan şi Viorel Micula. Cei doi fraţi nu sunt, însă, în ţară luni, în timpul desfăşurării percheziţiilor, au declarat surse din anchetă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi la diferite trucuri în casă pentru economii la facturi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰