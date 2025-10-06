Cine este Ludovic Orban, numit de Nicuşor Dan consilier prezidenţial pentru politică internă

Nicuşor Dan, preşedintele României, a prezentat, luni, noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat din cadrul Administraţiei Prezidenţiale.

Printre noii consilieri se regăseşte şi Ludovic Orban, acesta fiind numit consilie consilier prezidenţial pentru politică internă.

Președintele României, Nicușor Dan, și-a completat echipa de consilieri prezidențiali, iar printre noile numiri se află Ludovic Orban, fost prim-ministru și lider al Partidului Național Liberal (PNL). Orban a fost numit consilier prezidențial pentru politică internă, începând cu 6 octombrie 2025. Această funcție nu a mai fost ocupată din 2021.

Această numire face parte dintr-o serie de schimbări în echipa prezidențială, care include și alți foști colaboratori ai lui Nicușor Dan, precum Marius Lazurca, Eugen Tomac și Valentin Naumescu. Noii consilieri vor prelua funcțiile începând cu 6 octombrie 2025, cu excepția lui Valentin Naumescu, care va începe activitatea pe 1 noiembrie 2025.

În calitate de consilier prezidențial pentru politică internă, Orban va consilia președintele Nicușor Dan în domenii precum administrația publică, legislația internă și relațiile cu partidele politice. Această numire reflectă continuarea colaborării sale cu Nicușor Dan și angajamentul său de a contribui la dezvoltarea și consolidarea instituțiilor statului român.

Ludovic Orban s-a născut la 25 mai 1963, la Brașov. A absolvit Facultatea de Inginerie Civilă a Universității Tehnice din București și a obținut un masterat în managementul afacerilor publice. De-a lungul carierei sale politice, a ocupat diverse funcții, inclusiv cea de deputat și ministru al Transporturilor, înainte de a deveni prim-ministru în 2019.

