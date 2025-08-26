SURSE: Modificări la Pachetul II. Cum va creşte vârsta de pensionare a magistraţilor

Noi modificări la Pachetul II. Potrivit unor surse Observator, coaliția de guvernare a agreat luni noi praguri pentru capitalul social al firmelor și impunerea unei taxe de 25 de lei pe colete din afara UE. De asemenea, se discută despre o tranziție de 10 ani pentru reforma pensiilor magistraților, dar și modificarea contribuțiilor la CASS pentru profesiile liberale. Şedința de Guvern și asumarea în Parlament pentru Pachetul II de măsuri ar putea avea loc săptămâna aceasta.

Acord în coaliţie: cum va creşte vârsta de pensionare a magistraţilor - Hepta

După aproape patru ore de discuții în Coaliție, liderii au stabilit luni o mare parte dintre măsurile din Pachetul 2. Mai multe modificări au fost făcute din nou pe ultima sută de metri. Printre ele: capitalul social va fi plătit diferențiat în funcție de cifra de afaceri a firmei. Iar creșterea vârstei de pensionare pentru magistrați va fi făcută etapizat. În plus, va crește şi taxarea pentru profesiile independente

Surse politice au declarat pentru Observator că în cadrul coaliției de guvernare au fost agreate mai multe praguri pentru capitalul social al firmelor, în funcție de cifra de afaceri:

500 de lei pentru companiile cu afaceri până la 400.000 de lei,

5.000 de lei pentru cele cu venituri de până la 7 milioane de lei,

90.000 de lei pentru firmele peste acest plafon.

Totodată, partidele au convenit introducerea unei taxe de 25 de lei pe fiecare colet provenit din afara Uniunii Europene.

Pensiile speciale. Tranziţie de 10 ani pentru magistraţi

În privința pensiilor magistraților, a fost propusă o tranziție de 10 ani pentru creșterea vârstei de pensionare, astfel încât legea să nu fie respinsă de Curtea Constituțională. În prezent, vârsta minimă de pensionare pentru magistrați este de 47 de ani și 4 luni.

Pentru profesiile liberale, coaliția a agreat reducerea pragului la 72 de salarii minime pentru plata CASS, după ce inițial fusese avansată o creștere de la 60 la 90 de salarii minime.

Discuțiile vor continua miercuri, cu accent pe administrația locală. Numirile prefecților urmează să fie abordate după adoptarea celui de-al doilea pachet legislativ. De asemenea, negocieri se poartă și pe tema alegerilor pentru Primăria Capitalei.

Potrivit surselor Observator, ședința de Guvern și asumarea în Parlament pentru Pachetul II de măsuri vor avea loc săptămâna aceasta.

