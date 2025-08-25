Săptămâna decisivă pentru pachetul 2! După aproape o lună, PSD s-a întors la şedinţele coaliției pro-europene pentru a definitiva măsurile. Guvernul pregătește modificări pe ultima sută de metri pentru populaţie şi companii. Printre noutăți: impozite mai mari pe bunurile de lux, reguli mai stricte pentru firme și taxe majorate pentru câștigurile din criptomonede.

PSD propune acoperirea găurii din buget şi din impozitarea marilor averi. Taxa pe bogăție pentru casele mai scumpe de 500.000 euro și mașinile cu o valoare mai mare de 75.000 euro s-ar putea tripla. Proprietarul unei locuinte de 700.000 euro plătește acum impozit suplimentar 600 euro. Acesta ar putea datora statului 1.800 euro. În cazul unei mașini cu o valoare de 150.000 euro, taxa ar putea crește cu 450 euro.

Pachetul 2 ar putea fi adoptat în şedinţă săptămâna aceasta

În plus, ministerul Finanțelor vrea să aplice taxarea inversă la fructe și legume, pentru a opri frauda cu TVA. Mecanismul transferă răspunderea pentru plata finală a TVA-ului la bugetul de stat de la vânzător la cumpărător. "Între companii TVA-ul circulă de la cumpărător la vânzător la buget și înapoi, e un cashflow. Ai o conductă de bani, la conducta asta unii s-au înțepat. Taxarea inversă ce înseamnă? Ar închide pur și simplu robinetul la conductă, n-ar mai avea ce să fure. Nu afectează omul de acasă", a declarat Gabriel Biriş, expert fiscal. Taxarea inversă se aplică deja pentru produse cu risc mare de evaziune: cereale, telefoane mobile şi laptopuri scumpe, imobile şi fier vechi. Experţii în economie au calculat că statul ar colecta 36 de miliarde de lei în plus anual dacă s-ar generaliza la toate produsele şi serviciile. Iar câștigurile din criptomonede ar putea fi impozitate cu 16%, în loc de 10% ca în prezent.

"Legea așa cum a fost scrisă prost face foarte dificil calculul câștigului. Ar trebui să ne oprim puțin din a lua măsuri punctuale. Câștigurile din cripto sunt câștiguri de capital. Pe câștigurile de capital avem 10% la dobânzi, 16% dividende, 10% dacă-ți vinzi firma, 10 sau 1% dacă mergi pe bursă", a declarat Gabriel Biriş, expert fiscal. Vestea bună pentru micii întreprinzători este că valoarea capitalului social pentru firme ar putea scădea de la 8.000 lei, cât era în proiectul inițial, la 5.000 de lei, potrivit unor surse guvernamentale.

După o lună de contre cu partenerii de coaliţie, social-democraţii au votat în unanimitate revenirea la şedinţele coaliţiei pentru a discuta despre restanţele din pachetul 2. "Vorbim de restanţe pe fiscal şi pe administraţie", a declarat Sorin Grindeanu, preşedinte interimar al PSD. Ordonanţa prin care se supendă acordarea de fonduri PNRR pentru proiectele în stadiu incipent ar putea fi modificată. Guvernul ia în calcul să lase primarii să decidă ce proiecte primesc finanţare, indiferent de stadiu, dacă vor fi finalizate până în august 2026.

"Am discutat despre acest PNRR, acolo au fost cele mai dure discuții pe care le-am avut și în al doilea rând pe noi ca și adm locală ne impactează această nouă alocare de personal. Nu știu dacă tăiem 20% din personal din avelopa totală din ceea ce există", a declarat Ionuț Pucheanu, primar Galaţi. Pachetul 2 ar putea fi adoptat în şedinţă săptămâna aceasta şi asumat apoi în Parlament de Guvernul Bolojan.

