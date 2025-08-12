Surse: Modificările la Pilonul 2 şi 3 de pensii, amânate. Limita de 25%, negociată în Parlament

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a solicitat întâlniri cu reprezentanții Ministerului Muncii și cu specialiști din toate partidele din Coaliție pentru a discuta schimbările propuse la Pilonul II de pensii, care ar putea afecta aproximativ 9 milioane de români, au declarat surse politice pentru Observator. Potrivit acelorași surse, proiectul va fi amânat pentru o dată ulterioară, după 1 septembrie.

Guvernul pregăteşte modificări substanţiale în ceea ce priveşte administrarea pensiilor private şi plata acestora. Un grup de lucru se va reuni miercuri, 13 august, pentru a analiza propunerile pentru Pilonul II, iar proiectul va fi trimis în Parlament după 1 septembrie, au declarat surse politice pentru Observator.

Una dintre propunerile aflate în discuție este ca persoanele cu probleme medicale să poată retrage toți banii strânși în contul de pensii. Totodată, procentul de 25% pe care oamenii îl pot scoate acum poate fi negociat în Parlament.

Acum, românii care au economisit bani în piloanele 2 şi 3 pot retrage toată suma deodată la pensionare ori în tranşe lunare pe o perioadă de cel mult cinci ani. Proiectul prevede creşterea perioadei de eşalonare la 10 ani şi limitarea retragerii banilor, lege care a stârnit un adevărat scandal.

Economiştii au calculat că în 10 ani va fi un val masiv de ieşiri la pensie: un milion şi jumătate de români. În câmpul muncii vor intra doar 600.000 de oameni. O variantă pentru care guvernul ar încerca să se protejeze încă de acum.

Bolojan: Aceşti bani nu-i foloseşte Guvernul României

Între timp, premierul Ilie Bolojan a declarat duminică, despre proiectul privind Pilonul II că "aceşti bani nu-i foloseşte Guvernul României. Din aceşti bani nu ia niciun leu Guvernul României şi nici din banii care vor fi daţi atunci când intră în pensie nu va folosi deloc Guvernul României".

Şeful Executivului spune că, din anul 2030 încolo, va fi un număr mare de persoane care se vor pensiona. "Ce se propune prin această lege? Exact cum banii aceştia se colectează lună de lună la fiecare salariu, şi plata acestora, după ce intri în pensie, să se facă într-o manieră care, aşa cum le spune şi numele, să-ţi asigure o sumă suplimentară la pensie".

