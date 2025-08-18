Proiectul de modificare a legii privind pensiile private Pilon II şi Pilon III ar putea fi modificat. În urmă cu o săptămână, o varianta a acestui proiect a stârnit controverse.

Ce se întâmplă cu banii din Pilonul II? SURSE: Modificări ale proiectului de lege care a stârnit controverse - ProfiMedia

La o săptămână de la apariţia în spaţiul public a detaliilor despre modificarea proiectului de lege privind plata pensiilor private către contribuabili, executivul ia în considerare o serie de modificări pe care le-a discutat deja cu oficialii Autorităţii de Supraveghere Financiară, notează surse Observator Antena 1.

8.3 milioane de români, afectaţi de modificările legii pensiilor private

Legea privind modificarea pensiilor private Pilon II şi Pilon III ar afecta circa 8.3 milioane de români. Iniţial, proiectul de modificare, care a stârnit de altfel o serie de controverse majore, prevedea că un român ajuns la vârsta pensionării nu va mai putea retrage suma integrală, ci doar 25% din aceasta, urmând ca restul de bani să fie plătiţi eşalonat pe parcursul a 10 ani. În caz de deces al titularului, restul sumei ar fi fost încasată de moştenitor.

SURSE. Discuţii pentru modificarea proiectului de lege

Sursele Observator notează că în urma reacţiilor puternice din zona societăţii civile, dar şi din mediul politic, iniţiatorii proiectului de lege iau în considerare câteva modificări care au fost discutate de Ministerul Muncii şi ASF şi care vor ajunge ulterior în Parlamentul României.

Concret, modificarea prevede ca un român care se pensionează, fie că ajunge la vârsta pensionării, ori în cazuri speciale de invaliditate, va putea retrage direct 35% din totalul sumei strânse în contul Pilon II, respectiv în contul Pilon III.

Mai mult, restul sumei nu va mai fi plătită în decurs de 10 ani, ci în decurs de 7 ani.

Câţi bani au românii în conturile Pilon II şi Pilon III

Activele fondurilor din Pilonul II însumau la finalul anului trecut peste 150 de miliarde de lei, un record absolut. Din aceşti bani, aproximativ 30%, peste 44 miliarde lei, reprezentau câştigul net al investiţiilor realizate de administratorii de fonduri.

Cel mai mare cont Pilon II din România acumulase 2.66 milioane lei, iar cel mai mare cont Pilon III suma de 2.14 milioane lei.

