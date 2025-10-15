Senatorul Titus Corlăţean, care şi-a anunţat la începutul săptămânii retragerea din cursa pentru şefia PSD , a avut miercuri o discuţie cu preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, la Parlament. El a afirmat că întotdeauna a dorit binele acestui partid şi nu a făcut rău niciunui coleg.

Titus Corlăţean, primele declaraţii după anunţul că se retrage din cursa pentru şefia PSD - Profimedia

Senatorul PSD a menţionat că una dintre mizele strategice este ca PSD-ul să revină ce a fost dar mai mult decât a fost, pentru că societatea s-a schimbat şi trebuie să se adreseze unei categorii mult mai largi de electorat.

Potrivit lui Corlăţean, s-a schimbat în profunzime societatea, iar oamenii au şi alte tipuri de aşteptări.

Corlăţean a mai declarat că PSD trebuie să găsească nişte soluţii care să relanseze un partid care este istoric.

