Titus Corlăţean, primele declaraţii după anunţul că se retrage din cursa pentru şefia PSD

Senatorul Titus Corlăţean, care şi-a anunţat la începutul săptămânii retragerea din cursa pentru şefia PSD, a avut miercuri o discuţie cu preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, la Parlament. El a afirmat că întotdeauna a dorit binele acestui partid şi nu a făcut rău niciunui coleg.

15.10.2025 , 14:53
Senatorul PSD a menţionat că una dintre mizele strategice este ca PSD-ul să revină ce a fost dar mai mult decât a fost, pentru că societatea s-a schimbat şi trebuie să se adreseze unei categorii mult mai largi de electorat.

Potrivit lui Corlăţean, s-a schimbat în profunzime societatea, iar oamenii au şi alte tipuri de aşteptări.

Corlăţean a mai declarat că PSD trebuie să găsească nişte soluţii care să relanseze un partid care este istoric.

