Titus Corlăţean, primele declaraţii după anunţul că se retrage din cursa pentru şefia PSD

Senatorul PSD a menţionat că una dintre mizele strategice este ca PSD-ul să revină ce a fost dar mai mult decât a fost, pentru că societatea s-a schimbat şi trebuie să se adreseze unei categorii mult mai largi de electorat.
Potrivit lui Corlăţean, s-a schimbat în profunzime societatea, iar oamenii au şi alte tipuri de aşteptări.
Corlăţean a mai declarat că PSD trebuie să găsească nişte soluţii care să relanseze un partid care este istoric.
