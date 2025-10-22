Voluntariatul militar, adoptat de deputați. Urmează votul pentru achiziția a 216 tancuri Abrams de 6,5 mld €

Deputații au adoptat miercuri proiectul privind voluntariatul militar, cu 263 de voturi "pentru", 11 "împotrivă" și 13 abțineri. Săptămâna viitoare, cel mai probabil, va avea loc votul în plen și pentru licitația privind achiziția celor 216 tancuri de luptă Abrams, în valoare de 6,5 miliarde de euro.

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare şi solicitarea Ministerului Apărării Naţionale privind obţinerea aprobării prealabile pentru iniţierea procedurii de atribuire a contractelor aferente programului de înzestrare 'Tanc principal de luptă', Etapa I (Faza 2) şi Etapa II au primit undă verde din partea parlamentarilor din Comisiile de apărare. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare a fost aprobat de Comisia de apărare a Camerei Deputaţilor, iar solicitarea MApN de comisiile parlamentare de specialitate reunite.

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat, la finalul celor două şedinţe, că proiectul pentru modificarea şi completarea Legii nr.446/2006 are ca obiectiv strategic întinerirea rezervei operaţionale a Armatei României. "Au fost două şedinţe astăzi, una a Comisiei de apărare de la Camera Deputaţilor şi una comună - deputaţi şi senatori. În cadrul şedinţei Comisiei de la Camera Deputaţilor am primit raport favorabil pe modificarea Legii 446, cea legată de pregătirea populaţiei pentru apărare, legea despre care vorbim de două-trei luni de zile, legea care a primit toate avizările interinstituţionale peste vară, iată astăzi este în Parlament, a primit raport şi la Comisia de apărare şi le mulţumesc colegilor din comisie. A fost o discuţie foarte bună, am discutat foarte multe detalii despre modificările la lege şi despre acest nou program care, cum spuneam, introduce militarul voluntar în termen - tineri între 18 şi 35 de ani vor putea face acest serviciu voluntar, Armată voluntară. Patru luni vor fi remuneraţi şi apoi vor rămâne în rezerva operaţională a Armatei Române. Este un lucru foarte bun, care are ca obiectiv strategic întinerirea rezervei operaţionale a României", a explicat ministrul, citat de Agerpres.

Faţă de forma Guvernului, proiectul privind voluntariatul a primit două amendamente în comisia parlamentară. "La Ministerul de Interne este vorba de un amendament care exceptează de la mobilizare personalul clerical militar şi Ministerul Apărării Naţionale a trecut un amendament prin care abrogăm Legea 270/2015, în momentul în care această lege intră în vigoare. Este vorba de legea rezervistului voluntar, acea lege în urma căreia avem în momentul acesta aproximativ 4.700 de rezervişti sub contract. Sunt sub contract încă o perioadă de 3-4 ani de zile. Bineînţeles, şi eu ţin foarte mult la contractul pe care statul face cu un cetăţean, toate contractele care sunt în vigoare vor curge până la finalizarea lor, apoi, în următorii ani, urmează să înlocuim această rezervă voluntară pregătită pe baze lunare, tot cu rezervă voluntară, noii militari voluntari în termen, tinerii de care spuneam că vor veni să facă pregătire militară timp de patru luni", a indicat ministrul Apărării.

Ionuţ Moşteanu a precizat că, în şedinţa Comisiilor parlamentare reunite de apărare, a primit aprobarea prealabilă a Parlamentului pentru continuarea achiziţiei de tancuri Abrams şi anume faza a doua din prima etapă - cele 54 de Abrams contractate în 2023. "Aveau două faze - tancurile propriu-zise şi aici nişte completări de armament, de soft, de partea de antrenament şi simulatoare şi de muniţie, bineînţeles - asta era completarea la ce s-a aprobat în 2023, achiziţia de la Guvernul american. Urmează să vină aceste tancuri Abrams începând cu finalul lui 2026, începutul lui 2027. În 2027 le vom avea aici. Şi etapa a doua de înzestrare cu tancuri, încă patru batalioane, 216 tancuri şi toate derivatele aferente unui batalion de tancuri - vorbim de dragoare, de platforme tractoare, de poduri. Şi aici vom face o achiziţie cu invocarea interesului strategic naţional, în care vom cere obligatoriu localizarea producţiei şi transfer de tehnologie. Este o achiziţie strategică, sunt tancuri pe care România le va folosi următorii 25 de ani minim, e foarte importantă partea de mentenanţă. Parte din procedură, am trecut şi aici nişte componente care obligatoriu va trebui să fie făcute în România şi, la fel, partea de mentenanţă cu mai multe detalii care va urma producţiei şi achiziţiei", a transmis ministrul Moşteanu.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

