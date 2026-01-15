9 morţi de gripă în ultima săptămână. Sunt peste 70.000 de cazuri noi de infecţii respiratorii

Nouă persoane au murit săptămâna trecută în ţară din cauza gripei, a informat joi Institutul Naţional de Sănătate Publică.

De la începutul sezonului au fost raportate 20 de decese din cauza gripei.

"În săptămâna 5 - 11 ianuarie au fost raportate 73.880 cazuri de infecţii respiratorii (gripă clinică, IACRS şi pneumonii), înregistrându-se cu 21,1% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (61.016) şi cu 18,7% mai puţine cazuri comparativ cu aceeaşi săptămână a sezonului precedent (90.877). Variaţia în minus faţă de media calculată de 99.738 a cazurilor din ultimelor sezoane (2018-2025, fără sezoanele pandemice) a fost de 25,9%", precizează sursa citată.

În aceeaşi perioadă s-au înregistrat 8.585 cazuri de gripă clinică la nivel naţional, comparativ cu 10.570 înregistrate în săptămâna precedentă, de 1,5 ori mai multe comparativ cu cele din aceeaşi săptămână a sezonului precedent (5.876) şi de 2,6 ori mai multe faţă de media ultimelor cinci sezoane (3.353).

În acelaşi interval s-au înregistrat 172 cazuri de gripă confirmată de laborator - 37 cu virus gripal AH3, 8 cu virus gripal AH1 şi 127 cu virus gripal A nesubtipat.

Până la data de 11 ianuarie au fost înregistrate în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări 1.278.540 de vaccinări antigripale (1.252.530 fiind pentru grupele populaţionale care beneficiază de decontare în regim compensat), din care 6.021 vaccinări antigripale în farmaciile comunitare autorizate.

